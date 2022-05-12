بدون فرن حضري كيكة المقلاة السريعة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر كيكة المقلاة ، هي أسهل وأسرع أنواع الكيك ويوجد منها نكهات مختلفة مثل الشوكولاتة والقهوة والفانيليا وغيرها من النكهات، هي من الوصفات السريعة والبسيطة التي لا تحتاج إلي وقت طويل أو مجهود عند تحضيرها، ولها مقادير بسيطة وسهلة وصحية ومفيدة ومغذية، مثل الحليب والبيض الغني بالكثير من الكالسيوم والمعادن والفيتامينات اللازمة للجسم، ويتميز هذا النوع من الكيك بقوام هش وخفيف يذوب بالفم، يمكن تقديم هذا النوع من الكيك في الصباح علي الإفطار بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي، ويكون الإقبال عليه من قبل الأطفال كثير جداً لمذاقه اللذيذ والمميز عن باقي أنواع الكيك، وهي كيكة سهلة للغاية يمكن للمبتدئات عملها بسهولة تامة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كيكة المقلاة

هيا بنا نقدم لكم من هنا أبسط المقادير لعمل هذه الكيكة السريعة وهي كالتالي:-

6 ملاعق كبار من الدقيق.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

حبة من البيض.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت النباتي.

معلقة صغيرة خل أبيض.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كيكة المقلاة السريعة في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم، ونضع بها البيض والفانيليا والسكر مع الاستمرار في الخفق حتي يتجانس المزيج. ثم نضيف الزيت والخل ونستمر في الخفق، ثم نضع الدقيق وبكينج بودر بالتدريج حتي نحصل علي خليط ناعم. بعد ذلك نحضر مقلاة وندهنا بقليل من الزيت، ثم نصب خليط الكيك ونفرده في المقلاة جيداً. ثم نضع المقلاة علي نار هادئة ونغطيها جيداً، ونترك الكيك علي النار لحوالي 15 إلي 20 دقيقة حتي ينضج جيداً. بعد ذلك نقلبها علي الوجه الأخر لمدة 10 إلي 15 دقيقة إضافية، ثم ضعي الكيك في طبق أخر وضعي علي الوجه شوكولاتة مذابة أو سكر بودرة وقدميها بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح كيكة المقلاة

هناك بعض الخطوات يجب أتباعها لنجاح الوصفة وهي كالتالي:-