نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش منك كفتة الحاتي بكل أسرارها وطعمها الأصلي في المقال التالي
كفتة الحاتي لا مثيل لها في الطعم والرائحة المميزة، وقامت معظم النساء بعمل الكثير من المحاولات في المنزل لكي تصبح كفتة البيت مثل كفتة الحاتي ولكن للأسف الشديد معظم المحاولات كانت فاشلة للكثير من الأسباب المختلفة والمتنوعة مثل، أن الكفتة تكش، أو أن تصبح جامدة لدرجة لا تصدق، وغيرها من الأمور التي تحدث أثناء تسويتها، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاتى فى المنزل بدون أن تكش أو تفك، وكل هذا بمكون واحد فقط، ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد عن طريقة تحضير الكفتة في المنزل.
أسرار كفتة الحاتي الخطيرة والرائعة
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تحضير الكفتة في البيت لكي تصبح مثل كفتة الحاتي، التي لها، رائحة رائعة، وتتلخص هذه الخطوات في:
- اللحمة المفرومة: يجب أن تكون اللحمة المفرومة ناعمة وخالية من أي تكتلات، ويستحب أن يكون عليها نسبة دهن، من نفس نوع اللحمة.
- بصل الكفتة: يجب وضع بصلة كبيرة الحجم لكل نصف كيلو من اللحمة، ثم بعد ذلك يجب بشر البصلة جيدا، بعد ذلك يجب تصفية ماء البصل من عليها، لأننا سوف نستخدم الماء عند تشكيل الكفتة.
مكونات وطريقة تحضير الكفتة
- المكونات:
- كيلو من اللحم.
- عدد 2 بصلة كبيرة الحجم.
- ملعقة كبيرة من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من البرغل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من بهارات الكفتة المميزة.
طريقة التحضير:
يجب الالتزام بجميع التعليمات التي ذكرناها في الفقرة السابقة لكي تحصلي على كفتة مثل الحاتي، بل أفضل منها بكثير، وإليكم خطوات التحضير:
- نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.
- نستمر في تقليب المكونات، ثم نضع جميع التوابل، ونستمر في التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض.
- يجب ترك العجين لمدة عشرة دقائق قبل تشكيل الكفتة.
- يجب غمس اليدين في ماء البصل والطماطم قبل تشكيل الكفتة.
- يجب تشكيلها على شكل أصابع، ثم نقوم برصها في صينية.
- بعد ذلك يجب وضعها في الفرن على درجة حرارة 190 درجة.
- يجب وضع قطعة فحم مشتعلة في وسط الصينية وإطفائها بالقليل من الزيت لإعطاء الرائحة الجميلة للكفتة.
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