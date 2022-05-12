صينية الفراخ بالبطاطس طريقة جديدة وإضافات مميزة هتبهر أسرتك

صينية الفراخ بالبطاطس والتي تعد وصفة سهلة وسريعة ومنقذ في العزومات المفاجأة، إلا اننا نجد دائما البحث عن تلك الوصفة متزايد لمحاولة الوصول الي اجدد طريقة واضافات عند إعداد هذة الوصفة تحديدا، ومن خلال موقعنا ثقفني نيوز سوف تبهري اسرتك بتحضير صينية بطاطس بالفراخ روعة ومميزة، وسوف تسعدي بها كل من يتناولها في بيتك، حيث إن وصفتنا تضم بعض الإضافات الجديدة والتي تعطي الوجبة طعم روعة ومميز للغاية، وسوف نسعد بمشاركتنا في التعليقات المتاحة لكم في صندوق مستطيل اسفل الخبر يسمي صندوق الوصف.

صينية الفراخ بالبطاطس

نتيح لكم طريقة عمل صينية الفراخ بالبطاطس بمكونات مميزة واضافات جديدة، وسوف نعمل علي توضيح الخطوات بشرح مفصل حتي تسعدي اسرتك بتلك الوصفة الروعة والتي يعشقها الجميع

دحاجة مقطعة الي 4 أجزاء او 8 أجزاء حسب الرغبة.

عدد 4 حبة بطاطس ويمكنك إضافة المزيد.

زيتون شرائح.

ملح.

فلفل اسود.

قرفة.

كمون.

البهارات السبع.

طريقة عمل فراخ بالبطاطس في المنزل

من اجل الاستمتاع بوجبة متكاملة وشهية، نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، وهي وصفة جدا روعة وشهية، تحتوي علي قدر كافي من البروتين والنشويات وأيضا الدهون والعديد من المعادن التي يحتاجها الجسم يوميا

قومي باحضار الصينية وضعيها علي النار من اجل تحضير صينية البطاطس بالفراخ. سخني الصينية جيدا وضعي معلقة سمن بلدي ومن ثم قومي بوضع قطع الدجاج. الآن اضيفي بعض من شرائح البصل المقطع واتركيها مع الدجاج لمدة ربع ساعة، وذلك بعد إضافة الفلفل والقرفة والبهارات. عليكي الان إن تقومي باضافة البطاطس المقطعة، ومن ثم قومي بإضافة كوبين من عصير الطماطم. اضيفي الزيتون واتركي الدجاج حتي يصبح ناضج. قومي بوضع الصينية في الفرن اسفل الشواية للحصول علي لون مميز للصينية. تقدم تلك الوصفة ساخنة مع بعض الارز الشهي.

طريقة تحضير الارز بالشعرية

يعد الأرز بالشعرية وصفة هامة علي السفرة، حيث يقدم بجانب العديد من الوجبات، وهو مناسب ايضا للتقديم مع صينية البطاطس، ويتم تحضيرة بتلك الطريقة