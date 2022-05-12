نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البهارات السبع في المنزل وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البهارات السبع في المنزل ولا أسهل، طريقة بسيطة جدًا بمجرد أن تجربي صنعها مرة لن تتوقفي عن ذلك بعدها، وفي مقالنا سنخبرك بتلك الطريقة لتجعل وقتك في مطبخك أكثر متعة، وتمنحك عبارات الثناء على صنيعك من الوجبات اللذيذة.

هذه السبعة بهارات هي من أشهر الوصفات الشهية ، وتعطيها نكهة فريدة. تعرف على أبرز الخلطات المصنوعة منها. جميع الأطباق والأصناف المختلفة تحتاج دائمًا إلى توابل لإعطاء الطعام طعمًا رائعًا وفريدًا ، وأبرزها وجدنا سبع بهارات ، ما هي البهارات السبعة؟ هم الفلفل الأسود والكمون والكزبرة المجففة والهيل والقرفة والقرنفل والزعفران. في التقرير أدناه ، نستعرض أبرز الاستخدامات.

طريقة عمل البهارات السبع

لن تجدي أي طعام يطهى بدون إضافة توابل، فالتوابل هي ما يمنح ألطبخه تميزها، وطعمها وحتى رائحتها، لذلك يجب أن تكوني على علم بكيفية عمل تلك التوابل.

البهارات السبع من ضمن الأشهر في التوابل، حيث يمكن إضافتها لأنواع عدة ومختلفة من الوجبات، ولذلك لن تجدي منزل لا تتوافر فيه.

بدلًا من شرائها من العطار يمكنك صنعها، وتمنحي نفسك الفرصة للتركيب السليم الموثوق لهذه البهاراتؤ فقط ببعض المكونات البسيطة لن تحتاجي لشراء البهارات السبع مرة أخرى.

تحضير البهارات السبع

طريقة بسيطة في عملها وتكلفتها، فببعض المكونات تحصلي على البهارات كما تريدينها.

المكونات:

كمون مطحون ناعمًا بمقدار ½ كوب.

نفس القدر من الكزبرة الجافة.

وكذلك القرنفل والفلفل الأسود بنفس المقدار.

جوزة الطيب مطحونة، يؤخذ منها مقدار 5 ملاعق.

مقدار مماثل من القرفة، وبعض الحبهان المطحون ولكن بقدر 3 ملاعق فقط.

وعاء مناسب.

الطريقة:

ابدأي بتحضير الوعاء، ثم ضعي فيه مجموعة التوابل كاملة.

بواسطة ملعقة اعتمدي التقليب بهدف تجانس المكونات.

بعد التأكد من التوزيع الجيد ضعي التوابل سويًا في برطمان من الزجاج.

بذلك أصبحت تمتلكين البهارات كما تريدين مع طحنها وتنفيذها بنفسك دون قلق بخصوص تركيبها ولا الإضافات التي تتم خلال طحنها.

طريقة عمل البهارات السبع

تمنحك الأمان الكامل حين استخدامها وإضافتها للطعام، لذلك نحن نشجعك على التعامل المنزلي طالما كنت متمكنة من ذلك، لتحقيق الأمان، وصنع الغذاء كما تريدين.