ماسك القهوة والنشا ستبدين في 18حتي لو عمرك 60 وجهك ابيض بدون كلف و ستختفي التجاعيد والحبوب

ماسك القهوة والنشا من ضمن أحدث وأفضل الوصفات التي تمت تجربتها لتفتيح البشرة وإخفاء الخطوط والتجاعيد فيها وشدها، ومما يميز تلك الوصفة كونها طبيعية، لا تحتاج لأي مركبات كيميائية، فإن كنت تريدين حماية بشرتك من آثار الشمس الضارة فتابعي معنا.

ماسك القهوة والنشا

دعي كل ما كنت تقرأين عنه من وصفات سابقة؛ لأنك حينما تجربي تلك الوصفة فستجدي نتيجة مبهرة، حيث:

يساهم خليط القهوة والنشا في حماية بشرتك ضد أي أضرار ناتجة عن الشمس وتعرضها لها يوميًا.

كما أنها تساهم في تخليص بشرتك من أي خطوط، أو تجاعيد ظاهرة.

يعالج أي تصبغات أو بقع غامقة في البشرة، ويمنع تكرار تكونها فيما بعد.

كيفية عمل ماسك القهوة والنشا

لن تحتاجي لشراء المكونات خصيصًا للماسك، لأنه ببساطة متوفر في كل منزل، فابدأي بتحضيره كالتالي:

المكونات:

ملعقة بن.

ملعقة مماثلة نشا.

وعاء مناسب.

مجموعة من الزيوت لن تحتاجي سوى ملعقة صغيرة منها، وهي:

الزيتون.

اللوز المر.

جوز الهند.

عصير نصف ليمونة.

¼كوب ماء.

الطريقة:

ضعي الماء في الوعاء.

أضيفي النشا، وقلبي جيدًا ثم ضعيه على النار.

لن يحتاج أكثر من 5 دقائق، وذلك مع تحريكه باستمرار.

انتظري ليبرد، ثم ضعي البن، والزيوت، مع التحريك.

امزجيهم مع وضع الليمون في نفس الوقت وانقلي المزيج في وعاء أصغر أو علبة، وأدخليه الثلاجة لفترة لا تقل عن 3 ساعات.

كيفية استخدام ماسك القهوة والنشا

اغسلي وجهك ببعض الماء الفاتر، ثم طبقي المزيج عليه جيدًا بصورة متساوية.

انتظري حوالي 15 دقيقة، أو حتى تلاحظي جفاف المزيج على بشرتك.

أعيدي غسل وجهك ونظفيه جيدًا من بقايا الماسك.

أعيدي غسل وجهك ونظفيه جيدًا من بقايا الماسك. لا تكرري تطبيق الماسك أكثر من مرة واحدة بالأسبوع.

احتفظي بعلبة الماسك في الثلاجة حتى تنتهي تمامًا.

تبدأي في ملاحظة النتائج من أول مرة استخدام، ومع الانتظام لن تجدي لديك هالات سوداء، ولا بقع بالبشرة ولا آثار حبوب.

ماسك القهوة والنشا من أروع الوصفات، ولن تضر بشرتك ابدًا، لذلك يجب أن تجربيها وتستمتعي بنتيجتها.

القهوة تقشّر القدمين

من فوائد القهوة أنها فعالة أيضًا في تقشير وتنعيم خلايا الجلد الميتة على القدمين ، حيث تساعد التأثيرات المحفزة للكافيين على زيادة تدفق الدم والدورة الدموية في باطن القدمين أثناء فركها بالقهوة. حمام القهوة – قم بإعداد كوب كبير أو كوبين من القهوة واسكبه في وعاء عميق وعميق. دع القهوة تبرد ، ثم انقع قدميك فيها وافرك خلايا الجلد الميتة برفق.

فوائد القهوة للبشرة

يقول أطباء ومتخصصي الجلدية، أن القهوة تعتبر مصدر غني بمضادات الأكسدة، لذا إن تطبيقها مباشرة على البشرة يمكن أن يجلب لك الكثير من الفوائد مثل: