بمكونات اقتصادية اعملي خبز صحي للفطور بطعم رائع ومميز بجانب كوب من الشاي

يعد الخبز الصحي للفطور من المخبوزات الشهية التي يتم تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والدقيق والزبدة ومكونات آخرى وهو خبز مفيد جدا وصحي على الجسم حيث يعطيه الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الفطور بطعم رائع في المنزل بمكونات اقتصادية.

مقادير عمل خبز للفطور

يحتوي خبز الفطور من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب وثلث من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٣ أكواب من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٤ قطع من الجبن المثلثات.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز صحي للفطور بطعم رائع وشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-