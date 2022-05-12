نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي خبز صحي للفطور بطعم رائع ومميز بجانب كوب من الشاي في المقال التالي
يعد الخبز الصحي للفطور من المخبوزات الشهية التي يتم تناولها على وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والدقيق والزبدة ومكونات آخرى وهو خبز مفيد جدا وصحي على الجسم حيث يعطيه الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز الفطور بطعم رائع في المنزل بمكونات اقتصادية.
مقادير عمل خبز للفطور
يحتوي خبز الفطور من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٢ كوب وثلث من الماء الساخن.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٣ أكواب من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ٤ قطع من الجبن المثلثات.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير خبز صحي للفطور بطعم رائع وشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع السميد ونخلطهم بشكل جيد، ثم نسكب عليه الماء الساخن مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة مع السكر والملح والجبن المثلثات ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- ثم بعد ذلك نغطي العجين ونتركه حتى يخمر، ثم نقوم بتقسيمها إلى قطع متساوية ونفردها قليلاً ثم نضعها في صينية لترتاح.
- بعد ذلك نقوم بشق قطع العجين بالسكين لإعطائها شكل مميز، ثم ندخل الصينية فرن مسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن عندما تنضج وتأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق خبز صحي للفطور لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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