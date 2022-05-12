احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فانها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فإنها تعبر عن مرحلة خطر وبالطبع هذا الفيتامين سيؤثر سلبًا حين تكون نسبته قليلة، نظرًا لارتباطه بعمل الأعصاب، وسائر أعضاء الجسم، لذلك يجب أن تنتبه لتلك الأعراض، كي تصبح على دراية بنسبة هذا الفيتامين وتكون على استعداد للتعامل مع انخفاضه.

علامات نق فيتمين B12

هذا الفيتامين الذي نتحدث عنه هو فيتامين B12، حيث أنه من أهم الفيتامينات في الجسم لارتباطه بالجهاز العصبي.

يدخل هذا الفيتامين كذلك في إنتاج خلايا الدم الحمراء بالجسم.

يحمل المصفوفة الجينية والمعلومات الموروثة للمرء، ولذلك فهو المساهم الأكبر بتصنيع الحمض النووي.

أعراض انخفاض نسبة فيتامين B12 في الجسم

عندما تعاني من هذه الأعراض فهي علامة من علامات فقد هذا الفيتامين، مما يعني مشاكل متزايدة من استمرار النقص، ومن هذه الأعراض ما يلي:

معاناة من الأنيميا، مع استمرار الحالة بالتفاقم، تعد من أولى ثوابت نقص فيتامين B12.

شعورك بإرهاق كأنما تبذل جهدًا كبيرًا طوال الوقت.

بعض الشحوب في الوجه، والجلد غير نضر.

التنميل خاصةً في الأطراف، مع الإحساس بالضعف فيها من أقل مجهود.

فقد الوزن بدون تخطيط لذلك وبدون سبب معروف.

إن تفاقمت الحالة سيصاب المخ، ولذلك قد يظهر على المصاب الخرف.

هزلان مستمر، وعدم وجود طاقة لفعل أي شيء بصورة مستمرة.

كما أنه قد تفقد الأم الحامل جنينها بسبب انخفاضه لذلك لا بد من التنبيه إلى الأمر.

وفي النهاية لا بد أن تحذر هذه العلامات وعند ملاحظتها يجب ان تتناول الخضر والفواكه ومنتجات الألبان، والبيض، وما يهم فعلا هو تناول السبانخ والفاصوليا الخضراء، فكل ذلك يعزز هذا الفيتامين بصورة قوية.