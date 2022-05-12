طريقة عمل الكيك بنكهة البرتقال بمذاق لذيذ ومميز وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة

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الكيك بنكهة البرتقال ، من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة للغاية، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص البرتقال أو الكراميل.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيك بنكهة البرتقال.
مكونات الكيك بنكهة البرتقال
تتكون هذه الكيكة المميزة من مكونات متوفرة وبسيطة ومكوناتها كالتالي:
- ملعقة من بشر البرتقال.
- أربع بيضات.
- مقدار ١ كوب من الحليب.
- مثدار ١ كوب من سكر.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- ثلاث أرباع كوب من الزيت.
- مقدار ٧٠ جرام من الكريم كراميل البودرة( ١ ظرف)
- ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.
- مقدار كوبين وربع من الدقيق.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالبرتقال وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بضرب كلا من بشر البرتقال والبيض والسكر بواسطة المضرب الكهربائي جيدا مع بعضهم البعض حتي يتضاعف حجم الخليط.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الكريم كراميل البودرة والحليب والزيت وملعقة الخل للخليط ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.
- ونستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات جيدا.
- ثم بعد ذلك نقوم بخلط كلا من البيكنج بودر والدقيق مع بعضهم البعض ونضيفهم إلي بقية المكونات.
- ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض بالمضرب اليدوي.
- ثم بعد ذلك نقوم بصب خليط الكيك في قالب أو صينية مدهونة بمادة دهنية.
- ثم بعد ذلك نقوم بإدخال القالب في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين ٣٥ و ٤٠ دقيقة.
- وتكون النار مشتعلة من الأسفل فقط.
- وفي آخر دقيقتين نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر وجه كيكة البرتقال جيدا.
- ثم تكون الكيكة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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