طريقة عمل الكيك بنكهة البرتقال بمذاق لذيذ ومميز وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة

الكيك بنكهة البرتقال ، من أنواع الكيك اللذيذة والمميزة والتي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة وبطريقة سهلة للغاية، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة مثل صوص البرتقال أو الكراميل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيك بنكهة البرتقال.

مكونات الكيك بنكهة البرتقال

تتكون هذه الكيكة المميزة من مكونات متوفرة وبسيطة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة من بشر البرتقال.

أربع بيضات.

مقدار ١ كوب من الحليب.

مثدار ١ كوب من سكر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

مقدار ٧٠ جرام من الكريم كراميل البودرة( ١ ظرف)

ملعقتين صغيرتين من البيكنج بودر.

مقدار كوبين وربع من الدقيق.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الكيكة اليومية بالبرتقال وطريقة تحضيرها كالتالي: