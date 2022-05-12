نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الموزاريلا من اللبن القاطع في البيت بخطوات ناجحة وبطعم زي الجاهز في المقال التالي

قد تتعرض كل ربة منزل إلى مشكلة اللبن القاطع، والذي قد تظن أن اللبن قد أفسد ولا يمكن استخدامه مرة أخرى، او تناوله ولكن هناك طريقة مميزة جدًا يمكن استخدام اللبن القاطع بها، وهو عمل الجبنة الموتزاريلا التي يعشقها الجميع وذلك لأنها تدخل في الكثير من الاستخدامات، وتعتبر الجبنة الموتزاريلا من أكثر أنواع الجبن عالية السعر، لذلك فسوف نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة باستخدام اللبن القاطع وبتكاليف بسيطة، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة التفاصيل. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن القاطع في المنزل قومي بعمل الجبنة الموتزاريلا بنفس شكل الجاهزة في المنزل باستخدام اللبن القاطع لكل سهولة ويصبح طعمها مميز وجميل، وخطوات تحضيرها كالآتي: المكونات ١كيلو من اللبن القاطع ويمكن استبداله باللبن الرائب.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير في البداية إذا تم تقطيع اللبن يتم وضعه مرة أخرى على نار متوسطة.

ثم يتم تقليب اللبن المقطع على النار جيدًا وإضافة إليه بعد ذلك الخل الابيض.

أعيدي التقليب بشكل مستمر مرة أخرى.

أضيفي إليها عصير الليمون.

أعيدي التقليب مرة اخرى، وسوف تلاحظين الان تجمع كتل بيضاء من الجبن أثناء التقليب.

استمري حتى تزداد الكتل.

بعد ذلك قومي بتصفية اللبن في مصفاة حتى يتم الحصول على الكتل بشكل كامل والتخلص من المياه.

جمعي كل الكتل واضغطي عليها جيدًا بيدك، أعيدي شد الجبن بشكل مستمر والضغط عليها وذلك حتى تصبح ذات قوام مطاطي.

ضعي الكتلة في قطعة من الشاش أو القماش، واغلقيها جيدًا ثم اضغطي عليها لتصبح جافة تمامًا.

بعد الانتهاء ضعي كتلة الجبنة الطرية في علبه او قالب مناسب، ويتم دخولها في الفريزر لمدة ساعة وذلك حتى تتماسك وتصبح مجمدة ليتم تشكيلها بسهولة.

اخرجي الجبن من الفريزر، ثم قومي ببشرها مباشرتًا، أو تقطيعها اصابع.

يتم وضع الجبن مرة أخرى داخل الفريزر بعد تعبئتها في كيس مناسب.

يتم وضع الجبن مرة أخرى داخل الفريزر بعد تعبئتها في كيس مناسب. تستخدم الجبنة المبشورة لعمل العديد من الاكلات مثل البيتزا، والفطائر، والمكرونة والعديد من الأصناف الأخرى. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن القاطع - ثقفني

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