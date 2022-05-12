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الأرز باللبن الكريمي يعتبر من أجمل أطباق الأرز بلبن على الإطلاق، وأشهرهم في جميع المطابخ المصرية والعربية، لأنه يتميز بمذاق مميز وقوام كثيف وكريمي، مما يجعل جميع الأشخاص يعشقون تناوله، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة الأرز باللبن الكريمي. مكونات الأرز باللبن الكريمي: ١٠٠٠ جرام حليب كامل الدسم.

كأسان صغيران من الأرز المصري.

٨ ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من الكريم جانتيه.

٢ ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

أربعون جرام من النشا

كأس كبير من الماء الدافئ. طريقة تحضير الأرز باللبن الكريمي: اغسلي الأرز المصري جيدا بالماء عدة مرات، حتى تتأكدي من عدم وجود أي شوائب به، ثم ضيفيه إلى الماء الدافئ واتركيه جانبا لمدة ساعة وربع.

اسكبي الأرز المنقوع بالماء في وعاء حراري وضعيه على حرارة منخفضة، ثم قومي بتغطيته بإحكام واتركيه حتى ينضج.

ضيفي السكر والحليب الدسم، ومقدار الفانيلا إلى الأرز، ثم اخلطيهم جيدا بالمضرب اليدوي لمدة ٥ دقائق، ثم اتركيهم جانبا حتى يهدأ الخليط.

ضعي الكريم جانتيه والحليب المجفف، والنشا فوق خليط الأرز، ثم اخفقيهم وضعيهم على نار هادئة لمدة ٨ دقائق، حتى ينضج الخليط.

اسكبي خليط الأرز بلبن في كؤوس التقديم، وزينيها بجوز الهند، حتى يصبح الأرز باللبن الكريمي جاهز للتناول. مكونات الأرز باللبن والشكولاتة: كأس كبير أرز مصري.

كيلو من اللبن الدسم.

أربعون جرام من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقتان صغيرتان كريم جانتيه.

كأسان صغيران من الماء. طريقة تحضير الأرز باللبن والشكولاتة: اغسلي الأرز جيدا بالماء مرات متتالية، ثم ضيفيه إلى الماء واتركيه جانبا لمدة ٦٠ دقيقة. ضعي الأرز في وعاء حراري على نار حرارتها هادئة، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة حتى ينضج. ضيفي الفانيلا والسكر، والنشا بعد خلطه بالحليب وباقي المكونات إلى الأرز، ثم امزجي المكونات بالمضرب اليدوي باستمرار، واتركيهم على النار لمدة ١٤ دقيقة. اتركي خليط الأرز والحليب يهدأ قليلا، ثم اسكبيه في كؤوس التقديم وزينيه بجوز الهند، حتى يصبح الأرز باللبن والشكولاتة جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة حضري الأرز باللبن الكريمي المصري الاصلي بطريقة الجدة بطة - ثقفني

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