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الجبنة الرومي في البيت، هناك أشياء لا يمكن أبدًا الاستغناء عنها في حياتنا اليومية سواء كان في وجبة الإفطار أو في العشاء كما يتم استخدامها في الكثير من الوصفات وتضاف في حشوات كثيرة من المعجنات و المخبوزات، ولذلك لابد من تواجدها دائماً في المنزل فهي من أنواع الجبن المفضلة لدى الأطفال و الجميع، ولكن أصبحت الجبن مكلفة الثمن كثيراً بالأخص الجبن الرومي والجبنة المثلثات، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني تقديم طريقة عمل الجبنة الرومي من المنزل بمكونات بسيطة جدًا وبأقل تكلفة، ستحصلين على ألذ وأطعم وأحلى جبنة رومي بطعم مثل الجاهز تماماً. الجبنة الرومي 3 كيلو حليب بقري.

نصف كوب ماء مثلج.

2 علبة من الزبادي.

حبة من البطاطس المسلوقة المهروسة.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى حبيبات.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

4 نقط لون طعام أصفر.

شاش قطني. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت في البداية نقوم بوضع الحليب البقري في وعاء كبير ويكون الحليب كامل الدسم.

ثم نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة حتى يسخن الحليب.

بعد ذلك نقوم بوضع 2 علبة من الزبادي و نقلب الحليب مع الزبادي بطريقة عكسية لكي يختلط المكونات و يمتزجا.

نقوم بتقليب الملح مع نصف كوب من الماء المثلج حتى يذوب الملح.

بعد ذلك نضيف الماء المثلج على خليط الجبنة الرومي ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نضيف البطاطس المسلوقة المهروسة نستمر في تقليب جميع المكونات حتى يغلي.

نهدأ النار جدًا ونترك الخليط لمدة 10 دقائق.

نرفع خليط الجبنة الرومي من على النار ونقلب المكونات ونغطيها ونتركها تهدأ لمدة 20 دقيقة.

ثم نضيف اليه الفلفل الأسود ولون الطعام ونقلبهم.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بسكب خليط الجبنة الرومي في الشاشة داخل الوعاء لكي نتخلص من الماء الزائد.

نغلق الشاش جيدا ونضغط على الخليط لكى نتخلص من الماء الزائد.

نقوم بوضع شئ ثقيل على الخليط ونضعها في مصفاة ويترك في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

بعد ذلك نقوم بإخراج خليط الجبنة الرومي من الشاش ونضعها في علبه محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

ثم نخرجها من الثلاجة ونقطعها وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بأقل تكلفة و بقوام مظبوط مثل الجاهزة تمامًا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت بأقل تكلفة و بقوام مظبوط مثل الجاهزة تمامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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