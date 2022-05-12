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يعتبر طبق الكشري من الأطباق الشعبية المشهورة في مصر والذي يحب تناوله الكبار والصغار ويمكن تناوله في وجبة الغداء، وتعتبر وجبة الكشري من الوجبات المتكاملة بالمغذيات لها قيم مفيدة للجسم، ويعد بصل الكشري من المكونات الأساسية لطبق الكشري والذي لا غنى عنه حيث أنه يزينه ويعطي الكشري طعم شهي ولذيذ ويحتوي البصل على قيم غذائية عالية للصحة والجسم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل بصل الكشري بطرق مختلفة. مقادير عمل بصل الكشري المقرمش في المنزل اثنين من البصل متوسط الحجم مقشر

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

كمية من الزيت النباتي للقلي طريقة عمل بصل الكشري المقرمش في المنزل أولا نقوم بتقطيع البصل إلى حلقات، ثم نقوم بفصلها عن بعضها.

ثم نحضر طبق مسطح ونضع به الدقيق والنشا ونقوم بخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع حلقات البصل في خليط الدقيق ونقلبهم به.

ثم نحضر طاسة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة حتى يسخن ثم نضع به حلقات البصل مع تقليبها جيدا حتى يصبح لونها ذهبي اللون.

بعد ذلك نرفع حلقات البصل من الزيت على مناديل المطبخ لتصفيتها من الزيت الزائد.

ونضعه على طبق الكشري اللذيذ للتزيين. مكونات عمل بصل الكشري المقرمش ثلاثة من حبات البصل مقطع إلى حلقات

نصف كوب من النشا

نصف كوب من اللبن

كوب واحد من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم البودرة

ملعقة واحدة صغيرة من البصل البودرة

ربع كوب من الماء

رشة من الملح والفلفل الأسود

كمية من الزيت للقلي طريقة عمل بصل الكشري المقرمش أولا نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق والثوم البودرة والبصل البودرة ونقلبهم مع بعض جيدا، ثم نضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والبيكنج باودر مع التقليب.

ثم نضيف اللبن والماء مع التقليب حتى نحصل على قوام سميك.

بعد ذلك نضع حلقات البصل في الخليط ونقلبها جيدا.

ثم نضع طاسة على النار بها زيت القلي ونضع بها حلقات البصل ونقلبها حتى يتم تحميرها.

ثم نخرجها على مناديل المطبخ. عمر شويل - جدة عرفتي طريقته ولا لسة طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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