استخدمي وصفة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر أقوى من الكيرياتين

كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر حيث يعد كريم بانثينول من أقوى الكريمات التي تعمل على ترطيب الشعر ويجعل الشعر مثل الحرير، وهذا لاحتوائه على المعادن المهمة للشعر التي تعمل على تغذية وتقوية بصيلاته، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي يعتمد عليها ترطيب وتقوية فروة الرأس والشعر، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات الممتازة ليس للشعر فقط بل مفيد جدا للبشرة، وذلك لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهميته واستخداماته للشعر.

كريم بانثينول لفرد الشعر وتنعيمه

بانثينول من الكريمات التي عرفت بـالترطيب الجيد للشعر؛ حيث إنه يفيد الشعر مثل الكيرياتين ومكونات هذه الوصفة كالآتي:

ملعقة صغيرة من البانثينول.

زيت الزيتون بمقدار ملعقة صغيرة منه.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على كيراتين طبيعي للشعر يعمل على تنعيم الشعر ويشعرك بالنعومة والانسيابية، ويحضر من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من كريم البانثينول وزيت الزيتون ويتم الخلط الجيد فيما بينهم، وذلك حتى يتم تفاعل زيت الزيتون مع البانثينول ويصبح خليط متجانس.

ثم يتم إضافة القهوة وجل الصبار إلى هذا الخليط مع استمرار الخلط حتى يصبح الخليط جاهز للاستخدام.

يغسل الشعر جيدا ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نترك الخليط لمدة 20 دقيقة مع تغطية الشعر بكيس من البلاستيك.

يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ويجفف ويصفف.

ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج من لمعان وتنعيم رائع.

أهمية كريم البانثينول للشعر

يحتوي البانثينول على فوائد كثيرة للشعر، ومن أهم هذه الفوائد التالي: