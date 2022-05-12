نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخدمي وصفة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر أقوى من الكيرياتين في المقال التالي
كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر حيث يعد كريم بانثينول من أقوى الكريمات التي تعمل على ترطيب الشعر ويجعل الشعر مثل الحرير، وهذا لاحتوائه على المعادن المهمة للشعر التي تعمل على تغذية وتقوية بصيلاته، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي يعتمد عليها ترطيب وتقوية فروة الرأس والشعر، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات الممتازة ليس للشعر فقط بل مفيد جدا للبشرة، وذلك لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهميته واستخداماته للشعر.
كريم بانثينول لفرد الشعر وتنعيمه
بانثينول من الكريمات التي عرفت بـالترطيب الجيد للشعر؛ حيث إنه يفيد الشعر مثل الكيرياتين ومكونات هذه الوصفة كالآتي:
- ملعقة صغيرة من البانثينول.
- زيت الزيتون بمقدار ملعقة صغيرة منه.
- نصف ملعقة صغيرة من القهوة.
- ملعقة صغيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على كيراتين طبيعي للشعر يعمل على تنعيم الشعر ويشعرك بالنعومة والانسيابية، ويحضر من خلال الآتي:
- يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من كريم البانثينول وزيت الزيتون ويتم الخلط الجيد فيما بينهم، وذلك حتى يتم تفاعل زيت الزيتون مع البانثينول ويصبح خليط متجانس.
- ثم يتم إضافة القهوة وجل الصبار إلى هذا الخليط مع استمرار الخلط حتى يصبح الخليط جاهز للاستخدام.
- يغسل الشعر جيدا ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.
- نترك الخليط لمدة 20 دقيقة مع تغطية الشعر بكيس من البلاستيك.
- يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لنوع شعرك ويجفف ويصفف.
- ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج من لمعان وتنعيم رائع.
أهمية كريم البانثينول للشعر
يحتوي البانثينول على فوائد كثيرة للشعر، ومن أهم هذه الفوائد التالي:
- يعمل على فرد الشعر وتنعيمه بدلا من استخدام المكواة الكهربائية أو اللجوء إلى الاستشوار.
- يخلصك من الشعر المجعد المزعج ويعطيكي مظهر رائع للشعر.
- يعمل على إطالة الشعر مع الاستمرار في استخدامه.
- كما يعمل على مقاومة القشرة ويخلصك من القشرة نهائيا.
- يشعرك بالنعومة والانسيابية في الشعر.
- تحصل من خلال استخدامه شهر واحد فقط على أفضل النتائج الساحرة.
- يخلصك من التجاعيد خلال ساعتين فقط من استخدامه.
- هذه الوصفة مجربة وآمنة على فروة الرأس ولكل أنواع الشعر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدمي وصفة كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر أقوى من الكيرياتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.