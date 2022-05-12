طريقة تحضير عجينة الحليب لصنع اشهى المخبوزات بمكونات متوفرة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل عجينة الحليب بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث يمكنكم من خلال عجينة الحليب تحضير العديد من المعجنات الرائعة التي يفضلها العديد من الأشخاص بشكل سهل كما يمكنكم تحضير هذه العجينة بكل تأكيد بطريقة سهلة وسريعة وبخطوات مبسطة للغاية حيث يمكنكم من خلالها صنع العديد من المخبوزات اللذيذة الشهية والتي يمكنكم من خلالها تحضيرها البيتزا والفطائر والكعك بطريقة سهلة وبسيطة العديد حيث تعتبر من المعجنات اللذيذة والتي يمكنكم تناولها الاطفال على الأغلب تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها.

أفضل طريقة لتحضير عجينة الحليب

يمكنكم تحضير عجينة الحليب الشهية بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية الآتية :

½ كيلو من الدقيق.

2 كوب من اللبن الدافئ.

½ كيس من الخميرة الفورية.

½ كوب زيت على حسب الرغبة.

1 ملعقة من السكر الأبيض.

طريقة تحضير عجينة الحليب لتحضير اشهي المخبوزات

يمكنكم تحضير عجينة الحليب بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة للغاية والسهلة يمكنكم تحضيرها من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يتم وضع الخميرة مع السكر مع ملعقتين من الحليب وتترك حتى ترتفع للغاية.

وفي قدر كبير يتم نخل الدقيق ثم يتم إضاقة هذا المزيج السابق بعد ارتفاعه على الدقيق ويتم تقليب العجينة.

ثم يتم العجن مع باقي الحليب عن طريق إضافة الحليب بشكي تدريجي ويتم العجن حتى يصل بالطبع شكل العجينة للشكل المتماسك اللين.

ثم يتم تغطية العجينة بعد ذلك في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها وعندما تكون صالحة من أجل عمل اي نوع من المعجنات.

مميزات عجينة الحليب

تتميز هذه العجينة بالعديد من المميزات التي جعلت كل سيدة تبحث عن أفضل طريقة من أجل عملها في البيت سوف نقدم إليكن بعض الوصفات التي يمكنكم من خلال العجينة تحضيرها :