نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاول مره طريقة تجهيز الاكلير الفرنسي في المنزل وبدون مجهود في المقال التالي

الإكلير من أشهر الحلويات الفرنسية الأصل والتي إنتشر في بلادنا العربية وأحبها الجميع لمذاقها الغني اللذيذ وهو ليس ككل أنواع الحلويات الأخرى. فيعتبر الاكلير غني بالكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتين واليوم سوف نقدم لكي أفضل وأسهل وأسرع طريقة لعمل الإكلير الفرنسي. طريقة تجهيز عجين الاكلير : يجب اتباع الخطوات الآتية والمقادير بنفس الترتيب نه8⁹ مقادير تحضير الإكلير كوب كبير من الماء. نصف كوب من الزبدة الغير مملحة. كوب من الدقيق المتعدد الإستخدامات. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر. 3 بيض بدرجة حرارة الغرفة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقادير حشوة الباستري كريم بالفانيليا: 2 كوب من الحليب الساخن. نصف كوب من السكر. ثلث كوب من النشا. 4 من صفار البيض. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة كبيرة من الفانيليا. مقادير جناش الشكولاتة: نصف كوب من قطع الشوكولاتة الدارك.

ثلث كوب من كريمة الخفق السائلة. طريقة تحضير الإكلير: في إناء عميق نضيف كوب الماء وملعقة السكر ونصف الملح ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف إلى الخليط الزبدة والفانيليا ونرفع الخليط على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب حتى تذوب الزبدة.

عند غليان الخليط وذوبان الزبدة نرفع الخليط من النار ونضيف له الدقيق المنخول ونقلب الخليط جيدا.

ثم نقوم برفع الإناء مرة أخري على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى تنضج العجينة تماما.

نحضر العجان ونضيف إليه عجينة الإكلير وهي ساخنةونقوم بعجنها قليلا في العجان.

نضيف البيض بالبتدريج على العجينة في العجان على سرعة وسط حتى نحصل على قوام كريمي للعجينة.

نحضر كيس حلواني ونضيف عجينة الإكلير داخله مع الحرص على إخراج الهواء منه.

نحضر صينية لخبز الإكلير وندهنها بقليل من الزبدة ونضع فيها ورقة زبدة ونقوم بتشكيل الإكلير داخلها.

نقوم برش الإكلير بالسكر البودر داخل صينية الخبز وقبل دخوله الفرن.

نقوم بإدخال الإكلير إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة من 35 دقيقة إلى 40 دقيقة.

نخرج الإكلير من الفرن ونتركه ونتركه ليبرد تماما.

في وعاء عميق نضع صفار البيض و السكر ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي. عمر شويل - جدة لاول مره طريقة تجهيز الاكلير الفرنسي في المنزل وبدون مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاول مره طريقة تجهيز الاكلير الفرنسي في المنزل وبدون مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.