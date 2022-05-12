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بدلاً من أن تقومي بشراء أية منتجات للتجميل يمكن استخدام الطرق الطبيعية بسهولة كبيرة في المنزل، فلا داعي من القلق بعد الآن، فهناك مكون يسمى لبان الذكر عند إضافته إلى الفازلين يجعل البشرة أفضل وكذلك يعطيها تبييض لا مثيل له مثل الكولاجين، يمكنكم متابعة الطريقة بسهولة كبيرة من خلال حديثنا، تابع ما لتتعرفون على كل ما هو جديد بموقعنا.
طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين أقوى كولاجين لتبييض وشد تجاعيد البشرة
حيث تعتبر هذه الطريقة من أسهل وأفضل الطرق التي يمكن أن نستخدمها في جعل البشرة أفضل وكذلك إزالة التجاعيد منها، هذا الكولاجين يتم تنفيذه من خلال المواد الطبيعية َكذلك المتواجدة في المنزل اي لا تحتاج إلى شراء أي مكون من الخارج بعد الآن، وتأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:
- ملعقة كبيرة من لبان الذكر المركز.
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبيعي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف ليمونة.
- ربع كوب من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
خطوات عمل وصفة لبان الذكر والفازلين
الآن سنتعرف على كيف يمكن صنع هذه الوصفة بسهولة من خلال القليل من الخطوات، عليكم دائماً الاستعانة بالطرق الطبيعية فهي أفضل على الوجه من أية مكونات كيميائية قد تسبب الضرر، وتأتي هكذا:
- علينا نقع لبان الذكر في الماء وذلك لمدة يوم كامل بداخل الماء المغلي ونقلبه جيداً حتى يتم ذوبانه.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي لنضع به جميع المكونات مع بعضها من النشا مع منقوع لبان الذكر وكذلك ماء الورد ثم نخلطهم جيداً.
- علينا وضع الليمون وزيت جوز الهند وكذلك وضعهم في علبة فارغة مع ضرورة خلطهم جيداً حتى يمتزجوا معاً بشكل جيد.
- نضع هذا الخليط في الثلاجة لفترة ومن ثم نقوم باستخدامه بعد ذلك وتكرار وضعه كل يوم فهو يتشابه مع الكريم الذي نقوم بشرائه.
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