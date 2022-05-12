طريقة عمل الغريبة الناعمة على أصولها بالطريقة المصرية بمقادير مظبوطة ودايبة دوب

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طريقة عمل الغريبة المصرية، تعد الغريبة من الحلويات التي تشتهر في الأعياد والمناسبات، كما أنها تعد من الحلويات المحببة لدى جميع الأطفال ويرغبون في تناولها، وتتميز الغريبة بنعومتها وذوبانها في الفم، كما أنه تتزين باللوز الذي يضيف إليها الطعم والمذاق الفريد، وسوف نقدم لكى عزيزتي طريقة عمل الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها.
طريقة عمل الغريبة
الغريبة من الحلويات التي تتميز بسهولة تحضيرها، كما أنها لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها، وتعد من الحلويات المتميزة فى الأعياد لطعمها الخفيف ومذاقها الرائع، وتتعدد وتتنوع أنواع تزيين الغريبة فيمكن أن تزين باللوز أو بالحمص حسب الرغبه فى تزيينها، وتعد من الحلويات التي تتميز بشكلها المميز وطعمها الفريد.
طريقة إعداد الغريبة
المقادير
- 4 أكواب من الدقيق.
- 2 كوب من السمن المذاب.
- كوب من السكر.
- بياض بيضة.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه ملح.
- لوز للتزيين.
تحضير إعداد وصفة عجينة الغريبة
- نحضر بوله كبيرة ونضع بداخله السمن والسكر ونقوم بالخفق بواسطة المضرب الكهربائي جيداً حتى يصبح لون السمن أبيض ونقوم بوضع بياض البيض والفانيليا ونخفق مرة ثانية حتى تتجانس المكونات.
- في وعاء آخر نضع الدقيق ونسكب خليط السمن بداخله ونقوم بالتقليب حتى الحصول على عجينة متماسكة ولينة ناعمة يسهل علينا تشكيلها.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ونقوم بتشكيل عجينة الغريبة إلي كرات صغيرة الحجم ونقوم بالضغط عليها من المنتصف بواسطة اليد ونقوم بوضع اللوز داخلها.
- نقوم بنفس الخطوات بباقى الكمية الموجودة من عجين الغريبة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة 180، ثم نضع الغريبة في الفرن ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج.
- تخرج من الفرن وتترك لتبرد ويفضل أن تغطى بواسطة قماش نظيف حتى لا تنشف.
هذه الوصفة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت في الإعداد، حيث أن الغريبة من الحلويات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة وتتميز بنعومتها وطعمها الحلو، كما أننا نوفر عليكى سيدتي شراءها جاهزة نظراً لغلو الأسعار في المحلات، فيمكن أن تعديها في المنزل بكل سهولة دون اللجوء إلى شرائها من الخارج ويمكن إضافة المكسرات التي ترغبين في تناولها لتضيف إليها الشكل والطعم اللذيذ.
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