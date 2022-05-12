حضري ببساطة الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

الكعك بالسمسم ، يعتبر من المعجنات اللذيذة والدهشة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات وتختلف طريقة عملها من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بحشوها بالسكر أو الملبن أو سادة، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضير، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكعك بالسمسم

يتكون الكعك بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من دبس العنب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من السمسم للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-