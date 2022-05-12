نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
الكعك بالسمسم ، يعتبر من المعجنات اللذيذة والدهشة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات وتختلف طريقة عملها من مكان الي أخر حيث يمكن عملها بحشوها بالسكر أو الملبن أو سادة، وتعتبر من المعجنات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضير، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكعك بالسمسم
يتكون الكعك بالسمسم اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من دبس العنب.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من السمسم للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً ثم نقوم بعمل فتحة في المنتصف.
- ثم نضيف بعد ذلك الخميرة الفورية والسكر والماء ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية.
- نغطي بعد ذلك العجينة بورق النايلون وقطعه من القماش ونتركها جانباً حتى تتحمر.
- ثم بعد ذلك تحضير مقلاة ونضع بها ملعقة كبيرة من الزيت حتي يسخن ثم نضع السمسم يتحمص.
- نقوم بعجن العجينة بعد أن تحمر ثم نقسم العجينة الي كرات متساوية ونضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.
- ثم نرش عليها السمسم ونتركها حتي تخمر مرة أخرى لمدة ساعة كاملة وتصبح جاهزة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري ببساطة الكعك بالسمسم اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.