اصنعي صينية البسبوسة بالكاسترد بطعم لذيذ وشهي جداً

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البسبوسة بالكاسترد ، من أنواع البسبوسة السهلة والبسيطة وتعتبر من الحلويات الرائعة التي تقدم مع الشاي أو الحليب الساخن، وتعتبر من ألذ أنواع الحلويات وأشهرها تمتاز بمذاق رائع جداً ولذيذ يحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات البسيطة جداً التي يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مثل البسبوسة بالتمر أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالمكسرات فهي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، وتعتبر هي من الحلويات التي تشتهر في العديد من البلدان العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسبوسة بالكاسترد بخطوات سهلة جداً وبسيطة بالمنزل.
مكونات عمل صينية البسبوسة بالكاسترد
تتكون البسبوسة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من السميد الخشن.
- كوب من اللبن الرائب.
- نصف كوب سكر.
- ربع كوب من جوز الهند.
- نصف كوب سمن مذابة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
للتزين
- شربات بارد.
- فستق حلبي مجروش أو أي نوع مكسرات حسب الرغبة.
مكونات الكاسترد
- 2 كوب حليب سائل.
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر البيض الناعم.
- ملعقة صغيرة الفانيليا السائلة.
طريقة تحضير حشوة البسبوسة
- أولاً نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء عميق ويتم وضع ثلاث أرباع كوب من الحليب السائل ثم نضيف إليه السكر.
- ثم يرفع على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب بواسطة مضرب يدوي حتى يغلي الحليب.
- نقوم بإذابة النشا في ربع كوب الحليب السائل المتبقي، ثم نضيف خليط النشا تدريجياً مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج كثيف وثقيل القوام.
- ثم نضيف الفانيليا إلى المزيج ونقلب ويترك المزيج على نار هادئة لمدة دقيقتين.
- يرفع الإناء عن النار ويترك لكي يهدئ قليلاً، ثم نضيف إليه صفار البيضة مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزج تماماً.
- يغطي الوعاء بكيس بلاستيك حتى لا تتكون قشرة على وجه المزيج ثم يترك لكي يبرد تماماً.
طريقة إعداد البسبوسة
- نحضر إناء عميق ونضع فيه السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ثم نقلب المكونات جيداً بواسطة المضرب اليدوي.
- ثم نضيف نصف كوب السمن المذابة ونقلب جيداً ثم نضيف كوب الزبادي مع التقليب المستمر، حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- بعد ذلك نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من السمن أو الزيت ثم ترش بالدقيق.
- نقوم بسكب نصف كمية خليط البسبوسة ثم نضيف حشوة الكاسترد في المنتصف ثم نوزع باقي كمية خليط البسبوسة فوق الحشو بواسطة ملعقة خشبية مسطحة.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط، ثم تترك لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي.
- وعند تمام النضج نخرج صينية البسبوسة من الفرن، ثم تسقي بالشربات البارد وتزين بالفستق الحلبي المجروش.
- ثم تترك حتى تبرد تماماً ثم تقطع وترص في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفاء.
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