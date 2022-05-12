نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرنفل أسرع خلطة لتبييض الوجه في دقائق وإزالة البقع قولي وداعا للاسمرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات سريعة وفعالة لتبييض الوجه، هناك الكثير من وصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل للتخلص من تصبغات الوجه وتبيضه بسرعة مثل وصفة عصير الليمون أو الطماطم التي تمد الوجه بفيتامين سي وأهم هذه الوصفات هي وصفة الشوفان وصفة دقيق الأرز والتي نقدمها لكم في المقال التالي حيث تعمل الوصفات التالية على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع السوداء وتحفيز إنتاج الكولاجين.

تعتبر الخلطات والوصفات الطبيعية من افضل ما يمكن استخدامه حين السعي وراء التخلص من مشاكل البشرة وعلاجها، وذلك بفضل احتواء كل وصفة على مكونات طبيعية تغذي البشرة بعمق وتعالج البقع الداكنة والنمش والحبوب التي تظل على البشرة نتيجة الحبوب، فتعمل بعمق على تنظيف البشرة ثم تغذيتها وعلاجها تدريجيا، وذلك افضل من استعمال الكريمات التي ترهق البشرة أكثر.

وصفة الشوفان لتبييض البشرة

يعتبر الشوفان من افضل العناصر التي تستخدم في تحفيز نمو الخلايا الجديدة وهذا بدوره يعمل على تفتيح لون البشرة وتقشيرها وجعلها اكثر نعومه وحيويه و نضارته و يمكن استخدام الشوفان لتفتيح البشرة بالطريقة التالية

مكونات الوصفة

● نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

● 2 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

● ملعقة من عصير الليمون

طريقه تحضير الوصفة والاستعمال

● قومي بمزج المكونات جيدا لعمل عجينة سميكة القوام يمكن إضافة القليل من الحليب للمساعدة في الخلط.

● قومي بتطبيق هذه العجينة على الوجه واتركيها حتى تجف.

● يغسل الوجه جيدا بالماء ثم تكرر العملية مره واحده يوميا لتفتيح البشرة.

وصفه دقيق الأزر للتفتيح

يساعد دقيق الأزر في تفتيح بشرة الوجه حيث انه يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجلد كما أنه يعمل على الوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالسن و يحفز على إنتاج الخلايا الجديدة للبشره فضلا عن كونها منظف جيد للبشرة مني الزيوت و يعالج الهالات السوداء، الأزر أيضا يساعد في شد بشرة الوجه كما يحتوي دقيق الأرز على مواد طبيعية أهمها حمض امينوبنزويك الذي يعمل كواقي طبيعي من أشعة الشمس ويقلل تصبغ البشرة ويمكن استخدامه بالطريقة التالية.

مكونات الوصفة

● 1 ملعقة كبيرة من اللبن أو الحليب أو الماء.

● 2 ملعقة من دقيق الأرز الجاهز وهو متاح في المتاجر ويمكن تحضيره بالمنزل.

طريقة تحضير الاستخدام

● قومي بمزج دقيق الأزر مع الماء أو اللبن جيدا ثم وزعي الخليط على بشرة الوجه واتركيه حتى يجف لمدة 20 إلى 30 دقيقه.

● اغسلي الواجب في الماء البارد و كرري هذه العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعين.

وصفة القرنفل لتفتيح البشرة

تتيح لك وصفة القرنفل من تبييض الوجه مع المداومة على استخدامها ستحصلين على بشرة أفتح عدة درجات من خلال دمج كمية من القرنفل المطحون مع كمية من النشا مع قطرات من الليمون ثم يوزع الخليط على الوجه والرقبه وبعد مرور 40 دقيقة يشطف الوجه بالماء.

خلطة الزبادي مع العسل والليمون لتفتيح البشرة

من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على تبييض الوجه وازاله البقع والندوب والاسمرار بجانب مكافحة الشيخوخه هي وصفة الزبادي مع العسل الأبيض والليمون، فلكل مكون من الثلاث يعمل بفاعلية على تبييض الوجه، فقط ما عليك هو دمج ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة من الزبادي مع ملعقة من عصير الليمون، ثم يوزع الخليط على الوجه ويترك حتى مرور ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

وصفة لتفتيح البشرة باستخدام معجون الطماطم

معجون الطماطم يتم دمجه في اغلبية الوصفات الطبيغية الهاصة بتفتيح البشرة، وذلك بالطبع يرجع إلى خصائص الطماطم الفعالة في تخلص البشرة من البقع والنمش والاسمرار.

المكونات

ملعقتان من معجون الطماطم

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون

طريقة الاستخدام