فطائر الطاسة السريعة في 10 دقائق بدون خميرة وبمكونات بسيطة

فطائر الطاسة السريعة ، تعتبر من ألذ الوجبات الشهية التي يمكن تحضيرها من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة، تعتبر مكوناتها سهلة جداً ولا يخلو منزل منها، تحتوي على مجموعة من الخضروات والجبن الرائع الذي يعطى لها مذاق رائع جداً ولذيذ، فهي تعتبر وجبة مغذية ومفيدة يمكن تقديمها في الإفطار أو في العشاء فهي شهية ورائعة جداً، ومن مميزاتها أنه لا تحتاج إلي الكثير من الوقت بل يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة وتعتبر من الفطائر التي لا تحتاج إلي الفرن في تسويتها فهي سهلة وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر الطاسة السريعة

تتكون الفطائر من بعض من المكونات السهلة والبسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. 2 بيضة كبيرة. 3 ملاعق كبيرة زيت طعام. كوب من الحليب السائل كامل الدسم. ملعقة كبيرة من النشا. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

مكونات الحشو

2 ملعقة كبيرة جبن رومي أو أي نوع جبن.

كوب من الطماطم مقطع مكعبات صغيرة.

كوب من الفلفل الألوان مقطع مكعبات صغيرة.

زيتون مقطع قطع صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال خطوات بسيطة يتم تحضير فطائر الطاسة السريعة وهي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق مع النشا والملح ونقلب المكونات جيداً، حتى تتداخل مع بعضها البعض. ثم نضيف كوب الحليب السائل تدريجياً ونقلب المكونات بواسطة المضرب اليدوي، حتى يختفي الدقيق تماماً. نضيف البيض مع الاستمرار في خلط المكونات حتى تتجانس، ثم نضيف الزيت ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات. نستمر في التقليب حتي نحصل على عجينة لينة وسائل، ثم تغطي بكيس من النايلون وتترك في مكان دافئ لمدة 10 دقائق لكي ترتاح. ثم نقوم بإضافة مكونات الحشوة الجبن الرومي والطماطم المقطع والفلفل الألوان والزيتون. نقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس مع العجينة حتى نحصل في النهاية على عجينة سائلة بقوام سميك.

طريقة التسوية