طريقة عمل موس الشوكولاتة الباردة فى المنزل وبأقل التكاليف

يعتبر موس الشوكولاتة من أنواع الحلويات الباردة، والتى يكثر الإقبال عليها وخاصة مع دخول فصل الصيف، والذى يكثر البحث فيه عن الأنواع المختلفة من العصائر والمثلجات والآيس كريم، وذلك لمحاولة التلطيف من حرارة الجو المرتفعة، فيبحثون عن الأنواع المختلفة والجديدة كما يقبل على أكلها الصغار والكبار وتقريباً لا يوجد أحد يكرهها، لذا تتفنن محلات الحلويات فى تقديم أشكال مختلفة منها بنكهات متنوعة ولاكنها قد تكون باهظة الثمن ولكننا سوف نعلمكم طريقة عملها فى المنزل وتكلفة بسيطة، لذا سوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير موس الشوكولاتة الباردة بالتفصيل.

مكونات موس الشوكولاتة الباردة

يتكون موس الشوكولاتة الباردة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ولا تكلفك الكثير بالنسبة لتكلفة شرائها من المحلات وهى كالتالي:

كوب من كريمة الحلويات السائلة بارد.

صفار حبة من البيض.

كوب من الحليب السائل.

٢٠٠ جرام من الشوكولاتة المبشورة.

للتزيين

شوكولا مبشورة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل موس الشوكولاتة البارد له بعض الخطوات لعمله ولكنها سهلة وبسيطة وغير معقدة سوف نتعرف عليها سوياً فيما يلي: