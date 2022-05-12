نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل موس الشوكولاتة الباردة فى المنزل وبأقل التكاليف في المقال التالي
يعتبر موس الشوكولاتة من أنواع الحلويات الباردة، والتى يكثر الإقبال عليها وخاصة مع دخول فصل الصيف، والذى يكثر البحث فيه عن الأنواع المختلفة من العصائر والمثلجات والآيس كريم، وذلك لمحاولة التلطيف من حرارة الجو المرتفعة، فيبحثون عن الأنواع المختلفة والجديدة كما يقبل على أكلها الصغار والكبار وتقريباً لا يوجد أحد يكرهها، لذا تتفنن محلات الحلويات فى تقديم أشكال مختلفة منها بنكهات متنوعة ولاكنها قد تكون باهظة الثمن ولكننا سوف نعلمكم طريقة عملها فى المنزل وتكلفة بسيطة، لذا سوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير موس الشوكولاتة الباردة بالتفصيل.
مكونات موس الشوكولاتة الباردة
يتكون موس الشوكولاتة الباردة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ولا تكلفك الكثير بالنسبة لتكلفة شرائها من المحلات وهى كالتالي:
- كوب من كريمة الحلويات السائلة بارد.
- صفار حبة من البيض.
- كوب من الحليب السائل.
- ٢٠٠ جرام من الشوكولاتة المبشورة.
للتزيين
- شوكولا مبشورة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل موس الشوكولاتة البارد له بعض الخطوات لعمله ولكنها سهلة وبسيطة وغير معقدة سوف نتعرف عليها سوياً فيما يلي:
- أولاً نقوم بإحضار وعاء عميق أو فى وعاء المضرب الكهربائي ونضع به كوب الكريمة البارد ونخفقه جيداً حتى يتضاعف حجمها وتصبح كثيفة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها فى الثلاجة ونكمل باقى التجهيزات.
- ونقوم بإحضار وعاء عميق آخر ونضع به صفار البيضة ونخفقها جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ثم نحضر حلة صغيرة أو كسرولة ونضع بها كوب اللبن ونضعها على النار حتى يغلي مع التقليب باستمرار.
- بعد ذلك نرجع الى خفق صفار البيضة مرة أخرى ونضيف عليها اللبن المغلي ببطء على شكل خيط رفيع.
- نستمر فى الخفق حتى ننتهى من كمية الحليب كلها ثم نضيف عليها الشوكولا المبشورة مع التقليب المستمر حتى تذوب الشوكولاتة وتمتزج المكونات مع بعضها تماماً.
- يعد ذلك نحضر الكريمة المخفوقة ونبدأ بمزجها مع الخليط بالتدريج ملعقة ملعقة مع مع الخفقبين كل ملعقة والأخرى بواسطة المضرب السيلك اليدوي.
- وهذا حتى ننتهى من كمية الكريمة كلها ويصبح لدينا خليط كثيف.
- بعد ذلك نقوم بسكبه فى أكواب التقديم ونزينه بالشوكولا المبشورة ثم نضعه فى الثلاجة ويقدم بارد وبالف هنا وشفا.
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