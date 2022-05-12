نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي الخل على الشبة ولن تصدقي النتيجة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة فوري في المقال التالي
تعد وصفة الخل والشبة من الوصفات المفيدة جداً فى تفتيح البشرة، وخاصة فى تفتيح الأماكن الغامقة فى الجسم مثل تحت الإبط والركب والأكواع وبين الفخذين، والتى أصبحت غامقة بسبب الإحتكاك ومكان استخدام مزيلات العرق المختلفة والتى تؤثر على لون البشرة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص من هذا الغمقان، وذلك لأنها تشكل لهم الإحراج وخاصةً المتزوجات فكل سيدة تريد ان تظهر فى أجمل صورتها أمام زوجها، لذا سنقدم لكم هذه الوصفة التى ستشعرون معها بالتحسن المطلوب لأنها من مكونات طبيعية جداً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بالتفصيل.
مكونات وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة
تتكون وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من جميعها طبيعية وغالباً لا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:
- ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.
- ٣ ملعقة صغيرة من خل التفاح.
- ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة الاعداد والاستخدام
طريقة عمل وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة سهلة جداً ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ملعقة كبيرة من الشبة ونضيف عليها ثلاث ملاعق من خل التفاح ونخلطهم مع بعض كويس جداً.
- ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من اللبن البودرة ونقلبهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليهم نصف ملعقة كبيرة من النشا ونستمر فى التحريك حتى يختلطوا.
- ثم نضيف عليهم ملعقة من زيت جوز الهند ونحرك المكونات مع بعض حتى يمتزجوا تماما وبكده يكون الخليط جاهز للإستخدام.
- نقوم بوضع الخليط على بشرة الإبطين أو الأكواع أو الركب ونتركه لمدة ١٠ دقائق ثم نشطفه بالماء.
- تستخدم هذه الوصفة على بشرة نظيفة وبعد غسل البشرة نضع الوصفة وبعد غسلها تجفف جيداً وندهنها بزيت جوز الهند أو زيت الليمون وذلك للحصول على أفضل النتائج.
- مع تكرار الوصفة ومن أول إستخدام سوف تشعرين بالفرق قبل وبعد الاستخدام.
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