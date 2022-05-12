ضعي الخل على الشبة ولن تصدقي النتيجة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة فوري

تعد وصفة الخل والشبة من الوصفات المفيدة جداً فى تفتيح البشرة، وخاصة فى تفتيح الأماكن الغامقة فى الجسم مثل تحت الإبط والركب والأكواع وبين الفخذين، والتى أصبحت غامقة بسبب الإحتكاك ومكان استخدام مزيلات العرق المختلفة والتى تؤثر على لون البشرة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن الطرق والوصفات الطبيعية للتخلص من هذا الغمقان، وذلك لأنها تشكل لهم الإحراج وخاصةً المتزوجات فكل سيدة تريد ان تظهر فى أجمل صورتها أمام زوجها، لذا سنقدم لكم هذه الوصفة التى ستشعرون معها بالتحسن المطلوب لأنها من مكونات طبيعية جداً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة استخدام وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بالتفصيل.

مكونات وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة

تتكون وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من جميعها طبيعية وغالباً لا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

٣ ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

١/٢ ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل وصفة الخل والشبة لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة سهلة جداً ويمكنك عملها فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: