نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة صحية للغداء بأسهل وأسرع وأشهى طريقة وبمذاق لذيذ وروعة ومميز في المقال التالي
وجبة صحية للغداء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة صحية للغداء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة صحية للغداء
تتكون وجبة صحية للغداء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 415 جم لحم مقطع مكعبات ناضج.
- 3 حبات كوسة مقطعة مكعبات.
- 2 حبة باذنجان مقطع مكعبات.
- 2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- 3 حبات مقشر ومفروم ناعم.
- حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون صحيح.
- شطة.
- زعتر.
- 4 ملاعق كبيرة من الماء.
- 130 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة صحية للغداء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مكعبات الباذنجان في ماء مملح لمدة نصف ساعة.
- ثم نضع حلة على نار هادئة ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل ونقلب من وقت لآخر حتى يذبل البصل.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب من وقت لآخر حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف البطاطس ونقلبهم، ثم نترك المكونات تغلي.
- ثم نصفي الباذنجان من الماء بعد مرور نصف ساعة.
- بعد ذلك نضيف الباذنجان والكوسة ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف الطماطم ونقلب باستمرار قليلا، ثم نغطي الحلة ونترك المكونات حتى يجف ماءها.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونضيف مكعبات اللحم الناضجة ونقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والزعتر والشطة والكمون، ثم نقلب باستمرار قليلا.
- ثم نضيف الماء ونغطي الحلة ونترك المكونات تنضج.
- بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب المكونات، ثم نرفع الحلة من على النار.
- ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت، نوزع فيها المكونات ونساويها جيدا.
- ثم نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة 20 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطع الوجبة مربعات.
- ثم نقدم وجبة صحية للغداء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة صحية للغداء بأسهل وأسرع وأشهى طريقة وبمذاق لذيذ وروعة ومميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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