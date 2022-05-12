وجبة صحية للغداء بأسهل وأسرع وأشهى طريقة وبمذاق لذيذ وروعة ومميز

وجبة صحية للغداء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة صحية للغداء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة صحية للغداء

تتكون وجبة صحية للغداء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

415 جم لحم مقطع مكعبات ناضج.

3 حبات كوسة مقطعة مكعبات.

2 حبة باذنجان مقطع مكعبات.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

3 حبات مقشر ومفروم ناعم.

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

كمون صحيح.

شطة.

زعتر.

4 ملاعق كبيرة من الماء.

130 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة صحية للغداء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: