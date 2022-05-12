إعملي كفتة البطاطس الشهية لأولادك بطريقة بسيطة ولذيذة وصحية وبأقل تكلفة وافضل من المطاعم

كفتة البطاطس من أحلي وأطعم أنواع الاكلات المحبوبة لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، وهي منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي، كما يمكننا تناول كفتة البطاطس بشكل كبير في جميع أوقات اليوم والتي يفضلها جميع أفراد العائلة بجانب المقبلات اللذيذة، وذلك مثل المكرونة الاسباجيتي والكاتشب والسلطة بجميع انواعها المتنوعة، وهناك من يفضل تناولها بجانب الكفتة المشوية أو الفراخ التكا أو العديد من الأكلات الشعبية والشهية بطريقة كبيرة، وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل كفتة البطاطس اللذيذة والتي تختلف من بلد إلى آخر، وكلها تتمتع بطعمها الرائع والشهي ما تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي الطريقة التي يفضلها الجميع ويبحث عنها بشكل كبير كل الأفراد لعملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك لعمل أحلي وأطعم كفتة البطاطس.

طريقة عمل كفتة البطاطس ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كفتة البطاطس الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل الطرق الصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

أربعة حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من البيض.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس