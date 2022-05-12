تخلصي من الشيب بوصفات القرنفل الطبيعية للشعر ونتائج مضمونة

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الشيب هو البياض الذي يتحول إليه لون الشعر، وهو أكثر ما يسبب إزعاج للرجال أو للنساء، ويزعج أكثر السيدات، ولكن السبب لا يكون من علامات الكبر، أو من علامات تقدم السن، بل ينتشر الشيب بنسبة في الشباب وفي الفتيات ذات السن الصغير، ولها أسباب كثيرة، أو بدون أسباب، ولكن الفتيات في سن الشباب يزعجهم بكثرة ظهور بعض الشعر في رأسها باللون الأبيض ويقومون بالبحث عن طرق ووصفات عديدة مختلفة للقضاء على علامات الشيب وظهور الشعر الأبيض، ومن هذه الوصفات يقومون باستخدام الحنة السوداء أو الصبغة، ولكن هذه الأشياء تكون أشياء مؤقتة، ومكلفة في الوقت والمال لأنها تقوم بتكرار الصبغة أو استخدام الحناء كل فترة، لذلك تقوم بالبحث عن طرق نهائية وليست مؤقتة، وانتشر بين الناس استخدام القرنفل لمعالجة ظهور علامات الشيب في شعر الرأس، وتعد وصفة القرنفل من الوصفات الطبيعية المجربة والناجحة.
طريقة استخدام القرنفل لعلاج علامات الشيب في الشعر
يوجد طرق مختلفة لاستخدام القرنفل للشعر، والقرنفل له العديد من الفوائد للشعر، يعمل أيضا على تكثيفه وتنعيمه، وتستخدمه الفتيات في وصفات الشعر مع استخدام الشامبو الخاص بها، ومن طرق استخدام القرنفل علامات الشيب استخدامه مع مجموعة من الزيوت الطبيعية من خلال:
المكونات:
- ملعقتين كبيرتين من مطحون القرنفل.
- نصف كوب من الماء.
- نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الأصلي.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم الأصلي.
طريقة التحضير
- ارفعي وعاء به الماء على النار وضيفي إليه القرنفل المطحون الناعم.
- نقوم بتركه على النار حتى يغلي، وبعد ذلك نتركه ليبرد تماما.
- إضافة زيت جوز الهند، وزيت السمسم إليه.
- نقوم بخلطها جيدًا، بعد ذلك نقوم بإضافة الخلطة على الشعر ونفردها بالشعر كامل.
- نقوم بتغطية الشعر وتترك الوصفة عليه لمدة ثلاثون دقيقة.
- يمكن تكرارها باستمرار.
استخدام زيت القرنفل
يمكن أن تستخدم القرنفل السائل، باستخدام زيت القرنفل مع زيوت أخرى
المكونات:
- ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل الأصلي.
- ملعقة كبيرة من زيت الخردل.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع الزيوت الثلاثة معًا، ونقوم برجعهما حتى يتم خلطها بشكل جيد.
- نقوم بوضع هذه التركيبة على الشعر، وتترك لمدة ساعتين كاملتين.
- بعد ذلك نقوم بغسله باستخدام نوع الشامبو المفضل.
- عليك بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
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