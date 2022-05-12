أسرار الفطاطري لخبز فطيرة باللحمة المفرومة مذاق رهيب شكل جميل لون ذهبي مبهج رائحة مفرحة بأقل تكلفة و أبسط مجهود

صينية فطير باللحمة المفرومة، تحتاج كثير من العائلات إلى طعام لرحلاتهم و نزهاتهم، هذا الطعام يجب أن يمتاز بأنه لا يفسد بعد وقت قصير و لا يحتاج إلى ثلاجة و يمكنه أن يبقى لذيذ و شهي دون الحاجه إلى إعادة تسخينه و أن يكون أكله سهل و لا يحتاج إلى أدوات المائدة و أن يكون مشبع و رائع الطعم. كل ما سبق ينطبق على صينية فطير باللحمة المفرومة فهي أكلة رحلة اليوم الواحد المثالية. مغذية و لذيذة و سهلة ، لذلك نقدم لك يا سيدتي طريقة طبخ صينية فطير باللحمة المفرومة

مكونات و مقادير العجينة

كوب و ربع الكوب من دقيق القمح الأبيض

ربع ملعقة شاي ملح

ثلث كوب سمن بلدي فلاحي أو زبدة فلاحي

عدد أربع ملاعق أرز ماء

مقادير و مكونات الحشو

نصف كوب كبير مملوء بثمار الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة

نصف كوب كبير مملوء بالبصل المقطه إلى قطع صغيرة

عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن البلدي الفلاحي أو الزبد الفلاحي

ثلث كوب دقيق القمح الأبيض الفاخر

نصف ملعقة شاي زعتر

كوب و ربع كوب شوربة لحم

كوب و نصف الكوب من البسلة المقطعة و الجاهزة للطبخ

عدد إثنين كوب لحم مفروم

خطوات طبخ فطيرة باللحم المفروم