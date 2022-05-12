أسرار الفطاطري لخبز فطيرة باللحمة المفرومة مذاق رهيب شكل جميل لون ذهبي مبهج رائحة مفرحة بأقل تكلفة و أبسط مجهود

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صينية فطير باللحمة المفرومة، تحتاج كثير من العائلات إلى طعام لرحلاتهم و نزهاتهم، هذا الطعام يجب أن يمتاز بأنه لا يفسد بعد وقت قصير و لا يحتاج إلى ثلاجة و يمكنه أن يبقى لذيذ و شهي دون الحاجه إلى إعادة تسخينه و أن يكون أكله سهل و لا يحتاج إلى أدوات المائدة و أن يكون مشبع و رائع الطعم. كل ما سبق ينطبق على صينية فطير باللحمة المفرومة فهي أكلة رحلة اليوم الواحد المثالية. مغذية و لذيذة و سهلة ، لذلك نقدم لك يا سيدتي طريقة طبخ صينية فطير باللحمة المفرومة
مكونات و مقادير العجينة
- كوب و ربع الكوب من دقيق القمح الأبيض
- ربع ملعقة شاي ملح
- ثلث كوب سمن بلدي فلاحي أو زبدة فلاحي
- عدد أربع ملاعق أرز ماء
مقادير و مكونات الحشو
- نصف كوب كبير مملوء بثمار الطماطم المقطعة إلى قطع صغيرة
- نصف كوب كبير مملوء بالبصل المقطه إلى قطع صغيرة
- عدد ثلاثة ملاعق كبيرة من السمن البلدي الفلاحي أو الزبد الفلاحي
- ثلث كوب دقيق القمح الأبيض الفاخر
- نصف ملعقة شاي زعتر
- كوب و ربع كوب شوربة لحم
- كوب و نصف الكوب من البسلة المقطعة و الجاهزة للطبخ
- عدد إثنين كوب لحم مفروم
خطوات طبخ فطيرة باللحم المفروم
- نخلط الدقيق مع الملح في وعاء عميق
- نضيف الزبدة و نستخدم المضرب الكهربائي لعجن الزبد و الملح و الدقيق معآ
- نصب ماء الصنبور على المزيج و نعيد ضربه مرة أخرى بالمضرب الكهربائي
- نشكل العجين على شكل كرتين ونصعهما على رخامة المطبخ مع رش الرخامة بقليل من الدقيق
- نستخدم النشابة لفرد العجينة حتى نحصل على شكل منتظم للعجينة
- في إناء واسع نسوى اللحم و البصل و البهارات و الزعتر و الملح بالزيت الساخن
- نضيف الجزر و البسلة و شوربة اللحم على اللحم المفروم و يقلب حتى تمام النضج
- نضع الطبقة الأولى من العجينة داخل صينية
- نفرش فوق الطبقة الأولى من العجين اللحم المفروم بالخضار الناضج
- نفرش الطبقة العلوية والأخيرة من العجين فوق طبقة اللحم المفروم بالخضار
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة مائة خمسة و سبعون درجة مئوية لمدة خمس و أربعون دقيقة
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