اصنعي بنفسك شاور جل لترطيب وتعطير الجسم بأسهل طريقة

يتم البحث دائماً عن طريقة لعمل شاور جل في المنزل بمكونات آمنة على البشرة حيث ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة لأنها تسبب الكثير من المشاكل مع الاستخدام المتكرر، ويمكننا تحضير شاور جل في المنزل ببعض المكونات البسيطة الغير مكلفة بدلاً من شرائه جاهز، كما أن مكوناته مفيدة جداً لبشرتك ولا تسبب لها أي ضرر، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شاور جل لترطيب وتعطير الجسم بأسهل طريقة.

مكونات عمل شاور جل



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل شاور جل في المنزل:

لتر من الماء الفاتر.

2 كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف صابونة دوف مبشورة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير الشاور جل في المنزل بطريقة بسيطة كما يلي:

في إناء عميق نضع نصف صابونة دوف مبشورة وكوبين من الماء الساخن ونقلب جيداً حتى يذوب الصابون تماماً ثم يترك الخليط جانباً لمدة ساعتين. بعد مرور ساعتين نقوم بإضافة باقي المكونات وهي ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من الخل الأبيض. نضيف ملعقة صغيرة من الجلسرين ثم نقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة لتر من الماء الفاتر ونقلب جيداً حتى تندمج المكونات جيداً ونحصل على قوام سائل خالي من أي تكتلات. ثم نضع الخليط في زجاجة شاور فارغة بعد غسلها جيداً وبذلك يصبح الشاور جاهز للاستخدام ويجب الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة.

ماسك لترطيب الوجه

يستخدم ماء الورد في ترطيب البشرة ويمكننا باستخدامه تحضير ماسك مرطب كما يلي:

نخلط ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع ملعقة صغيرة من الجلسرين وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. يمكنك ترك الماسك على الوجه طوال الليل ثم غسل البشرة في الصباح بالماء الفاتر.

فوائد ماء الورد للبشرة

تتعدد استخدامات ماء الورد في الوصفات التجميلية كما أنه يدخل في تركيب الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة لفوائده المتعددة للجلد والتي سنقدمها لكم فيما يلي: