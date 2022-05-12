نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليه للفطار والعشاء البريوش في المنزل خطوة بخطوة بأسهل المكونات في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية عمل البريوش في المنزل، فهو يعتبر من الوجبات السريعة التي يمكن آخذها للنادي أو المدرسة أو عند الخروج من المنزل، كما يمكن أن يقدم في وجبة الإفطار أو العشاء حيث يعتبر من الوجبات الخفيفة المحببة للجميع كبار وصغار وخاصة الأطفال، فيعتبر فرنسا من أول دول العالم صانعة للبريوش وصدرته فيما بعد إلى باقي دول العالم، فأنتشر بسرعة كبيرة في الدول العربية حيث ابدعت كل دولة في عملة فلكل دولة أصافات خاصة تميزها عن باقي الدول الأخرى، فسنعرف في السطور القادمة كيفية عمله
مكونات عمل البريوش في المنزل
فهو محبب للجميع وخاصة في وجبتي الإفطار أو العشاء كما يمكن أخذه إلى النادي أو المدرسة كنوع من الوجبات السريعة فسنعرف طريقة عمل البريوش وهي كالآتي:
- نص كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب الدافئ.
- معلقتان كبار من السكر.
- رشة خفيفة من الملح.
- كيس من الفانيليا.
- صفار بيض ونقوم بضربة مع معلقة حليب.
- معلقة صغيرة خميرة فورية.
- عدد ٢ بيضة.
- 100 جرام ذبده مجمدة.
طريقة عمل البريوش في المنزل خطوه بخطوه
- في البداية نقوم بمزج الخميرة مع السكر في وعاء ونصع معه الحليب الدافئ ونقوم بتركه لمدة تصل إلى عشر دقائق.
- نقوم بإضافة الزبدة والبيض إلى الحليب والخميرة التي قمنا بعملها سابقاً ثم نوضع الدقيق والفانيليا مع القليل من الملح فى الوعاء الذي قمنا بتحضيره في السابق.
- نخلط باقي المكونات جيداً حتى تتجانس ونحصل على عجينة لينة ونضعها مع العجينة فى الوعاء ونبدأ في تغطيتها وقومي بتركها حتى يتضاعف حجمها وتخمر تماماً.
- نأتي بالعجينة ونبدأ في تقسيمها إلى لـ10 كرات متساوية الحجم.
- قومي بتشكيل كل كرة على شكل حبل ولفيها حول نفسها ثم ضعيها فى صينية مناسبة ونتركها بالجانب حتى تخمر من جديد.
- قومي بفتح الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم قومي بدهن وجه البريوش بصفار البياض الذي قومنا بخفقه وضيفي عليه القليل من رشة السكر على الوجه ثم ادخلي الصينية إلى الفرن لمدة تصل إلى 30 دقيقة حتى تنضج تماماً، وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعمليه للفطار والعشاء البريوش في المنزل خطوة بخطوة بأسهل المكونات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.