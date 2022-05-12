اعمليه للفطار والعشاء البريوش في المنزل خطوة بخطوة بأسهل المكونات

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية عمل البريوش في المنزل، فهو يعتبر من الوجبات السريعة التي يمكن آخذها للنادي أو المدرسة أو عند الخروج من المنزل، كما يمكن أن يقدم في وجبة الإفطار أو العشاء حيث يعتبر من الوجبات الخفيفة المحببة للجميع كبار وصغار وخاصة الأطفال، فيعتبر فرنسا من أول دول العالم صانعة للبريوش وصدرته فيما بعد إلى باقي دول العالم، فأنتشر بسرعة كبيرة في الدول العربية حيث ابدعت كل دولة في عملة فلكل دولة أصافات خاصة تميزها عن باقي الدول الأخرى، فسنعرف في السطور القادمة كيفية عمله

مكونات عمل البريوش في المنزل

فهو محبب للجميع وخاصة في وجبتي الإفطار أو العشاء كما يمكن أخذه إلى النادي أو المدرسة كنوع من الوجبات السريعة فسنعرف طريقة عمل البريوش وهي كالآتي:

نص كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقتان كبار من السكر.

رشة خفيفة من الملح.

كيس من الفانيليا.

صفار بيض ونقوم بضربة مع معلقة حليب.

معلقة صغيرة خميرة فورية.

عدد ٢ بيضة.

100 جرام ذبده مجمدة.

طريقة عمل البريوش في المنزل خطوه بخطوه