نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوه والعسل لتفتيح البشرة والتخلص من الحبوب وبطريقة سهلة وغير مكلفة والنتيجة مبهرة في المقال التالي
هناك العديد من الماسكات التي يمكن أن تطبق على البشرة، ولكن ليس كل منهم يحقق أفضل نتائج بشكل سريع سواء كان التفتيح أو لتنظيف البشرة وتفسيرها، والان سوف نتعرف على ماسك القهوة السحري الذي له فاعليه رائعة وسريعة ويساعد في القضاء على البقع الغامقة، ويستخدم مقشر طبيعي وحل العديد من مشاكل البشرة بدون اي اضرار، تابعوا معنا الان السطور القادمة للتعرف على طريقة الاستخدام.
ماسك القهوه والعسل لتفتيح البشرة والتخلص من الحبوب
هذا الماسك يحتوي على مجموعة من المكونات المعروفة بتأثيرها القوي على البشرة والقضاء على اي غمقان، كما له القدرة على تهدئة التهابات البشرة والتخلص من الحبوب بكل أنواعها بكل سهولة وسرعة وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوه.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- قطرات من عصير الليمون.
طريقة الاستخدام
- اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح مثل المعجون الطري.
- اغسلي وجهك قبل الاستخدام ثم يتم تجفيفه جيدًا.
- يوضع الماسك على الوجه، ويفرك الوجه جيدًا بحركات دائرية وذلك من أجل التنظيف العميق للبشرة.
- اتركي الماسك لمدة نصف ساعة بعد ذلك ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافيء.
ماسك القهوة وزيت الزيتون لزيادة نضارة البشرة
يساعد هذا الماسك على راحة الوجه، ونضارته، والتخلص من أي تهيج أو احمرار أو ارهاق، كما له فاعلية في التخلص من الهالات السوداء والحبوب، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ملعقة واحدة من القهوة.
- ملعقة مساوية لها من زيت الزيتون البكر.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- تخلط جميع المكونات مع بعض حتى يتم التجانس وأصبح مثل العجينة الناعمة.
- افردي هذا الماسك على البشرة مع الفرك والتدليك للجلد.
- اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالمياه الفاترة والغسول الطبيعي.
- يكرر الماسك على الوجه بشكل أسبوعي يوميًا أو أكثر.
- فوائد القهوة للبشرة
- القهوة من المواد الطبيعية التي قد تعددت فوائدها للبشرة بشكل كبير، ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:
- تحتوي القهوة عن مضادات الأكسدة التي لها دور فعال في التخلص من الجذور الحرة التي تقضي على الالتهابات وتساعد في نضارة البشرة وجمالها.
- القهوة تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، وذلك يكون له دور فعال في بقاء البشرة رطبة وزيادة مرونة الجلد، كما أنها تساعد في تجديد الخلايا.
- من أهم الفوائد أنها تستخدم كمقشر طبيعي للبشرة وتقضي على الجلد الميت وتنظف البشرة بعمق.
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