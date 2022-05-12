انت الان تتابع خبر فنان شهير يصدم الجمهور بعودته مجدداً بعد اعلان وفاته اتفرج من يكون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح -

عاد الممثل السوري المغترب ​مصطفى دياب​ إلى مسقط رأسه في مدينة حلب بعد سنوات من الغياب عن بلده سوريا.وشارك الإعلامي السوري صهيب المصري عبر حسابه على على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته مع دياب مرفقاً إياها بتعليق: "بركتنا والنضر، مصطفى دياب الغالي نورت حلب".

وبدا مصطفى دياب بالصورة ببدانته التي اعتاد عليه الجمهور معربين عن اشتياقهم الشديد له عقب غيابه الطويل عن الشاشة، في حين أعرب البعض الآخر عن صدمتهم لكونه كانوا يعتقدون انه متوفي بعد أن طالته العديد من شائعات الوفاة عقب غيابه الطويل عن التمثيل.وحسب المعلومات المتداولة فإن دياب درس اللغة الألمانية، ولا ينوي العودة إلى الوسط الفني والعمل في التمثيل مجدداً دون الكشف عن الأسباب، كما كشفت العديد من المصادر انه قام بفتح محل بيع حلويات في مدينة حلب، قبل أن يهاجر إلى ألمانيا.واشتهر دياب بالأعمال الكوميدي أشهرها مسلسل "عيلة 7 نجوم" الذي حقق جماهيرية كبيرة.