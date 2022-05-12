طريقة عمل كريم النشا والخل الرهيب في تبييض وتفتيح البشرة في 3 أيام

كريم النشا والخل من أقوى الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع وجميل، ويغلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها مما يجعل مظهر البشرة مشوه، كما يساعد في التخلص من البثور السوداء وحب الشباب نهائيًا، ويقضي على الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنًا، وهو كريم طبيعي يتميز بقدرته الفعالة على اختراق المسام مما يجعل البشرة متفتحة ونضرة طول العمر، وطريقة تحضير هذا الكريم في المنزل بسيطة وسهلة للغاية، وتستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بتحضيره بكل سهولة، لان جميع مكونات الكريم طبيعية ومتوفرة ورخيصة الثمن، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة عند استخدامه لفترات طويلة، ولا يسبب التهابات أو حساسية أو حكة في الجلد، وبنصح أطباء التجميل باستخدام مستحضرات التجميل الطبيعية لأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والخل الرهيب

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنع هذا الكريم الطبيعي بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، والخل، والنشا، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند ونقلبهم جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك جيدًا. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم تمامًا. نترك الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف ويتم غسل الوجه بالماء البارد. يفضل وضع الكريم على البشرة كل يوم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي هذا الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-