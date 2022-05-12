دهنه واحدة فقط يومياً من معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبييض الوجه وتفتيح الجسم والاماكن الداكنة هتكوني بيضة زي لقمر

تبييض الوجه وتفتيح الجسم والاماكن الداكنة، القرنفل من الأعشاب التي تعمل على تفتيح وتحسين البشرة فهو فعال في الكثير من الوصفات ويضاف إليه الفازلين لتبييض وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم وهذا يظهر غالبًا بشكل أكبر في المناطق الحساسة ولأن هذه المناطق تتعرض لدرجة حرارة عالية وتظهر فيها العديد من البكتيريا فإنه لا بد من العناية بها والاهتمام بها بشكل خاص حتى تتخلص من هذه المشاكل .

تبييض الوجه وتفتيح الجسم والاماكن الداكنة

تعتبر هذه الوصفه فعاله في تبيضوتفتيح الجسم

مكونات وصفه القرنفل للتبيض

5 ملاعق قرنفل.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والتطبيق:

فى وعاء نقوم بوضع ملاعق القرنفل بعد طحنه مع ملعقة الفازلين ونقلب جيدا حتى يمتزجا.

نقوم بتوزيع الخليط على جميع المناطق الداكنة في الجسم واتركيه عليها لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل المناطق التي وضعت بها الخليط جيدًا ونترك البشرة حتى تهدأ جيدا، ثم نقوم ترطيبها بكريم مرطب مناسب.

وصفه القرنفل والليمون لتفتيح الجسم

قد تسعي الكثير من السيدات على وصفات طبيعية فعاله في تبيض الجسم وتفتيح الوجه ولذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفه الفعاله

مكونات وصفه القرنفل لتفتيح الوجه

ملعقتان صغيرتان من الفازلين.

ملعقة كبيرة من القرنفل البودرة.

ملعقة صغيرة من عصير ليمون .

ملعقتان صغيرتان من قهوة ساده.

طريقة التحضير والتطبيق:

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الفازلين و القرنفل ونقلب جيدا .

نضيف القهوة مع الإستمرار فى التقليب.

وبعد خلط المكونات جيدا نضع عصير الليمون ونقوم بمزج المكونات برفق حتى يتجانس ونتركه 15 دقيقة قبل الاستخدام .

نقوم بتوزيع الخليط على المناطق المراد تفتيحها في الجسم.

ونتركها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نقوم بغسل المناطق التي وضعت بها الخليط جيدا بعد مرور الوقت المحدد.

وصفه النشا والفازلين لتبيض الجسم

ينصح باستخدام هذه الوصفه

المكونات:

4 ملاعق من النشا.

5 ملاعق من ماء ورد.

4 ملاعق صغيرة من الفازلين.

3 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

طريقة التحضير والتطبيق: