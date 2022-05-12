نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 60 دقيقة صبغ شيب الشعر إلى بني فاتح في ثلاث خطوات فقط بمكونات من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لصبع الشعر الأبيض باللون البني حيث يعتبر اللون البني من افضل الألوان التي تبرز جمال وجه المرأة كما يتميز بعدة درجات مختلفة تتناسب مع جميع أنواع البشرة فهناك اللون البني الغامق والشيكولاتة والغزالي والبندقي والنسكافية، وللوصول إلى تغطية مثالية لـ شيب الشعر التي يعد من أكبر المشاكل التي يقع فيها الكثير من السيدات والرجال مع بداية عمر الثلاثينات مما يتسبب دلك في الإحراج الشديد ، ولدلك نقد اليوم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام أقوي مجموعة من الخلطات الطبيعية المختلفة التي تلعب دورا هاما في صباغة شيب الشعر المبكر فضلا على اكتساب تغطية وأخفاء الشعر الأبيض مع المواظبة في تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر متتالية، فدعونا نستعرض معا المكونات الخاصة بكل وصفة وخطوات التطبيق.

وصفات لصبع الشعر الأبيض باللون البني

لأجل أكتساب لون بني غامق هنالك وصفتين يمكن اتباعها للحصول على تلك الدرجة من اللون البني وهما الحناء والقهوة الخام ، فيمكن تحضير وصفة الحناء عن طريق شراء كمية مناسبة من العطار ثم وضعها في وعاء بلاستيك وأضافه عليها لتر من الماء الساخن مع استمرار المزج حتي تحصلي على قوام متجانس وتترك حتي تبرد ثم توزع على الشعر وتغطي بمنشفة لمدة ثلاث ساعات ثم بعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر فقد بدون الشامبو، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة من كل أسبوع للوصول إلى تغطية كاملة للشعر الأبيض.

صبغ الشعر الأبيض باللون البني الفاتح باستخدام النسكافيه والكاكاو

للحصول على اللون البني الفاتح يفضل اتباع وصفة النسكافيه فهي الأنسب من بين الوصفات الطبيعية التي تمنحك شعر بني فاتح جذاب وأخفاء الشعر الابيض، فلا تحتاج الوصفة إلى الكثير من الخطوات فقط في وعاء يضاف به لتر من الماء ويوضع عليه نصف كوب من مسحوق النسكافيه ثم يوضع على النار ليغلي لمدة 10 دقائق ثم يترك ليبرد وبعدها يصفي ويوزع على الشعر وبعد مرور60 دقيقة يشطف الشعر بالماء الفاتر، كما يمكن إضافة نصف كوب من الكاكاو مع الخليط لزيادة اللون، ينبغي اتباع تلك الوصفة مرة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

عصير الليمون لصباغة الشيب باللون الأصفر الفاتح

يعتبر عصير الليمون من اقوي الوصفات الطبيعية التي تعمل سريعا على صبغ شيب الشعر باللون الأصفر الفاتح، حيث يحتوي الليمون على خصائص تساعد في تغيير لون الشعر الأبيض لتغطيه مثالية، فقط عليك توزيع كوبين من عصير الليمون على الشعر مع التدليك، ثم يغطى الشعر بكيس بلاستيك ويترك حتي مرور ساعتين ثم انزعي الكيس البلاستيك من على الشعر، ويتم الجلوس في مكان مشمس لمدة نصف ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، ويفضل إن يغسل بخل التفاح لتثبيت اللون.

عصير البرتقال لتحويل الشعر الابيض للون البرتقالي

ينبغي اتباع وصفة عصير البرتقال التي تمنحك تغطية مثالية للشعر الابيض، وذلك بفضل لونه البرتقالي القوي للذي يساعد بفعالية في صباغة شيب الشعر لفترات طويلة.

المكونات

كوب ونصف من عصير البرتقال وتزيد الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

ربع كوب زيت جوز الهند أو الزيتون.

الطريقة

نبدا بدمج الزيت مع عصير البرتقال حتي يتشكل لديكي خليط متجانس تماما. نوزع الخليط مع التدليك لفروة الراس. نغطي الشعر لمدة ثلاثة ساعات. يشطف الشعر بخل التفاح لثبات اللون.

الشاي الاسود لصبغ شيب الشعر

عند السعي وراء تغطية مثالية لشيب الشعر حتما ولابد من اتباع صبغة الشاي الاسودالتي تمنحك تغطية واخفاء مثالية للشعر الابيض، فيعتبر الشاي الاسودهو اول المواظ الفعالة في صبغ شيب الشعر باللون الاسود.

المكونات:

نصف كوب من الشاي الاسود.

كوبان من الماء.

الطريقة

في وعاء نضع الماء والشاي ونتركالمزيج حتي يغلي لدقائق. يرفع من على النار ويارك على جانب حتي يبرد. يصفي ويوزع على كامل الشعر ويترك حتي مرور3 ساعات، ويشطف بالماء الفاتر.

شيب الشعر المبكر من أكثر الأمور ازعاج لدي الكثير من السيدات والرجال في عمر الثلاثين، ويبحث البعض عن افضل الطرق الطبيغية التي تعطي نتيجة سريعة في التخلص من الشعر الابيض الذي يغزو الشعر تدريجيا ويغير ويحول الشعر الابيض للاسود الطبيعي مجددا، فلا يوجد هناك أفضل من اتباع الخلطات الطبيعية التي تساعد في صبغ الشيب وتغذية الشعر من الجذور.