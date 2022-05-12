نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود.. ملعقة جبارة ضعيها على شعرك الخشن ساعتين ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم شعر حرير في دقائق في المقال التالي
يعتبر الشعر المجعد والخشن من الأمور المزعجة والمحرجة لدى الكثير حيث تبحث الكثير من السيدات على الحصول على شعر ناعم مثل الحرير وتسعى لشراء كريمات ومستحضرات تساعد على فرد الشعر بسرعة بدلًا من استخدام السيشوار والمكواة اللذان يعملان على تلف الشعر وهيشانه وهناك الكثير من الطرق الطبيعية التي تفرد الشعر أحسن من الكرياتين والبروتين وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق التي تساعدنا في الحصول على شعر انسيابي لمعان غير متقصف بأقل مجهود وأبسط المكونات الطبيعية الصحية التي تغذي الشعر كما سنتناول ذلك بالتفصيل ومن أهم تلك المكونات الطبيعية حبة البركة وزيت الزيتون حيث يساعد كل منهما في الحصول على شعر ناعم وانسيابي ومميز.
الطرق الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر
تبحث الكثير من السيدات عن وصفات وطرق طبيعية تعمل على فرد الشعر والتخلص من الشعر المجعد وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور ومن أبرز وأشهر تلك المكونات زيت الزيتون وحبة البركة اللذان يحتويان على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي تفرد وتغذي بصيلة الشعر.
المكونات
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
- نصف ملعقة من الفازلين.
- بياض البيض.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونضع به ربع كوب من زيت الزيتون.
- نحضر ملعقة من حبة البركة ونقوم بطحنها ثم نضعها بعد ذلك إلى زيت الزيتون مع التقليب الجيد لهما.
- ثم نضيف نصف ملعقة من الفازلين ونقلب المحتويات جيدًا حتى تصبح متجانسة.
- نأخذ بياض البيض المغذي الذي يحتوي على نسبة فيتامينات ومعادن عالية ثم نضيفه إلى تلك المكونات ونقلبهم جيدًا.
- نقوم بخلط المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.
- نقوم بغسل الشعر من جميع الأتربة والأوساخ.
- نقوم بوضع الشامبو على الشعر حتى ننظفه جيدًا.
- نحضر تلك المكونات ونضعها على فروة الرأس مع التدليك حيث تساعد حبة البركة على فرد الشعر وتغذيته.
- نترك تلك المكونات ٣ ساعات على الشعر ونقوم بغسله.
- نسرح الشعر وبهذه الطريقة نحصل على شعر انسيابي وناعم.
- يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوع للقضاء على الشعر المجعد نهائيًا.
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