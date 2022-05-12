نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جسمك هيكون ماكينة حرق…كوب واحد فقط يومياً قبل النوم من المشروب السحري يذوبدهون الكرش والبطن المدلدلة مهما كانت كبيرة في المقال التالي

المشروب السحري يذوب دهون الكرش والبطن المدلدلة مهما كانت كبيرة، تحلم كل سيدة بجسم متناسق القوام، وعند اتباع نظام غذائي يجب الإكثار من تناول المشروبات الساخنة والماء ولكن بدون إضافة أي سكر أبيض، ولا يوجد مشروب يقلل من الوزن بل يساعد فقط في سرعة نزوله. المشروب السحري يذوب دهون الكرش والبطن سوف نقدم لكم أكثر من مشروب لحرق الدهون والتخسيس مشروب بذور الكتان والشوفان لتخسيس الجسم وحرق الدهون هذا المشروب فعال في حرق دهون الجسم المتراكمة المكونات: ثلاثة ملاعق من بذور الشوفان.

ملعقتين من بذور الكتان.

نصف ملعقة من الكاكاو البودر.

خمس حبات من الخوخ المجفف.

كوب ماء. طريقة التحضير: نقوم في البداية بسلق الخوخ في ماء ومن ثم ضربه في الخلاط.

في إناء آخر نقوم بغلي بذور الكتان والبودرة الكاكاو وبذور الشوفان.

بعد ذلك نصفيهم من الماء ونضعهم في الخلاط ونقوم بخلط الجميع معا.

يتم شرب هذا المشروب على الإفطار لمدة شهر. مشروب الخيار والزنجبيل وعصير الصبار لنسف دهون البطن والكرش ينصح باستخدام هذا المشروب لإنه فعال في حرق دهون الجسم المكونات: ثلاث ملاعق من الخيار المبشور.

ملعقة من عصير الصبار.

أربع ملاعق من الكزبرة.

ملعقة زنجبيل.

نصف كوب ماء. طريقة التحضير: قومي ببشر الخيار ومن ثم ضعيه هو والكزبرة في الخلاط.

ومن ثم في نصف كوب الماء ضعي عصير الصبار ومعه الليمون والزنجبيل.

تستطيع إضافة ملعقة من العسل الأبيض لتحلية الطعم. مشروب القرفة والزنجبيل لتخسيس الجسم تناول هذا المشروب باستمرار للحصول على جسم مثالي المكونات: ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة زنجبيل مطحون.

10 قطرات من فيتامين ج.

ملعقتين من خل التفاح.

ليمونه.

ملعقة شاي أخضر.

لتر ماء ساخن. طريقة التحضير: نقوم بخلط القرفة والشاي الأخضر ثم نسكب الماء الساخن فوقها.

ثم بعد ذلك نضع الزنجبيل والفيتامين ج والخل والليمون.

نقلب جميع المقادير ونشرب منه مرتين أو ثلاثة في اليوم قبل الوجبات.

أنواع مختلفة من مشروبات التخسيس الساخنة مشروب الليمون لنسف الدهون المتراكمه تناول الليمون هام جدا للجسم فهو يخلصه من السموم الموجودة فيه، كما أنه يقوم بحرق الدهون وحرق الكثير من السعرات الحرارية:

نضع كوبين من الماء في قدر على النار ونضيف عليهم ملعقتين من عصير الليمون.

نقلبها ونتركها ثلاثة دقائق ثم نرفعه عن النار ونتركه ليهدأ ثم نتناوله مرة في اليوم. مشروب الكمون لحرق دهون الجسم عند تناول الكمون كمشروب فإنه يعلي من عملية الإيض المسئولة عن رفع كفاءة الجسم في حرق الدهون، فهو مشروب سهرانه الحرارية قليلة جدا، كما أنه يحمي الجسم من السموم:

في كوب ماء نضيف ملعقة كمون ونضعه في قدر على النار حتى يغلي لست دقائق تقريباً، بعد ذلك نصفيه ونحليه بالعسل النحل زيت شربه مرة واحدة فقط. عمر شويل - جدة جسمك هيكون ماكينة حرق...كوب واحد فقط يومياً قبل النوم من المشروب السحري يذوبدهون الكرش والبطن المدلدلة مهما كانت كبيرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جسمك هيكون ماكينة حرق…كوب واحد فقط يومياً قبل النوم من المشروب السحري يذوبدهون الكرش والبطن المدلدلة مهما كانت كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.