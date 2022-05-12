نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات الحلبة والخميرة الرائعة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود في المقال التالي

تعد وصفات الحلبة والخميرة ، من أجمل الوصفات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود في دقائق، فهي رائعة في تفتيح البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، فهي من أقوى الوصفات الطبيعية التي تحتوي مواد طبيعية مضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة، وهى من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على خصائص عديدة تحمي البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفات الحلبة والخميرة السحرية لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. طريقة عمل وصفة الحلبة والخميرة لتبييض البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، مع ملعقة كبيرة من الخميرة ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبادي، وربع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الخليط على الوجه بالتساوي وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الخليط تماماً.

نترك الخليط لمدة ساعة كاملة على الوجه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الوجه بواسطة اليد جيداً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة الحلبة والحليب لإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، مع ملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل القوام. ثم نقوم بفرد الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. طريقة عمل وصفة الحلبة لترطيب البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة، مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من الماء ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بفرد الماسك على الوجه كله ونتركه لمدة ربع ساعة كاملة حتى يجف.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نضارة وحيوية بشرتك.

يفضل وضع الخليط على الوجه مرة واحدة يومياً قبل النوم مباشرة حتى نحصل على أفضل النتائج. عمر شويل - جدة وصفات الحلبة والخميرة الرائعة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات الحلبة والخميرة الرائعة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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