خبز التورتيلا والشاروما اسرع خبز بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحه احلى من الجاهز

خبز التورتيلا والشاروما أسرع خبز بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحة خبز التورتيلا هو خبز رقيق ذا أصول مكسيكية، وقد انتقل إلى الشعب الأمريكي، وقد أصبح من أكثر أنواع الخبز التي تستخدم في المطاعم الأمريكيّة، حيث يتم استخدامه بأكثر من طريقة، فيمكن حشوه بحشوات كثيرة مثل حشوة الفاهيتا، وقد انتقل خبز التورتيلا إلى مطابخنا العربية عن طريق فتح المطاعم الأمريكية لمحلاتها في الدول العربية، وقد انتشر فيه بشكل كبير، بل وأصبح محبوباً من قبل الجميع، ويعد تحضير خبز التورتيلا من الأمور السهلة، ويمكن صناعته في البيت بكلّ سهولة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كيفية تحضير خبز التورتيلا في المنزل

طريقة تحضير خبز التورتيلا

يمكن أن نحضر خبز التورتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتواجدة داخل كل مطبخ بالمكونات عبارة عن:

عدد 3 كوب من الدقيق المنخول

1 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة واحدة من السكر.

1/3 كوب من الزيت النباتي.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل خبز التورتيلا