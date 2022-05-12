خبز التورتيلا والشاروما اسرع خبز بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحه احلى من الجاهز

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خبز التورتيلا والشاروما أسرع خبز بمكونات بسيطة وبطريقة ناجحة خبز التورتيلا هو خبز رقيق ذا أصول مكسيكية، وقد انتقل إلى الشعب الأمريكي، وقد أصبح من أكثر أنواع الخبز التي تستخدم في المطاعم الأمريكيّة، حيث يتم استخدامه بأكثر من طريقة، فيمكن حشوه بحشوات كثيرة مثل حشوة الفاهيتا، وقد انتقل خبز التورتيلا إلى مطابخنا العربية عن طريق فتح المطاعم الأمريكية لمحلاتها في الدول العربية، وقد انتشر فيه بشكل كبير، بل وأصبح محبوباً من قبل الجميع، ويعد تحضير خبز التورتيلا من الأمور السهلة، ويمكن صناعته في البيت بكلّ سهولة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كيفية تحضير خبز التورتيلا في المنزل
طريقة تحضير خبز التورتيلا
يمكن أن نحضر خبز التورتيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ومتواجدة داخل كل مطبخ بالمكونات عبارة عن:
- عدد 3 كوب من الدقيق المنخول
- 1 كوب من الماء.
- 1 ملعقة صغيرة واحدة من السكر.
- 1/3 كوب من الزيت النباتي.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة عمل خبز التورتيلا
- في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بإضافة كلًا من الدقيق والملح، والزيت النباتي، ونقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها باستخدام الملعقة أو استخدام اليد.
- بعد ذلك نسكب الماء تدريجيًا مع استمرارالعجن باليد بشكلٍ أقوى إلى أن تتكوّن لدينا عجينة متماسكة لينة، ويتم تحديد كميّة الماء عند السكب.
- بعد العجن الجيد نقوم بتشكيل العجينة ونتركها ترتاح في الغرفة لمدة 1/4 ساعة
- ترتاح العجينة، تصبح جاهزة لتقطيعها إلى كرات متوّسطة الحجم (حوالي 16 قطعة)
- نأخذ كل كرة على حدة ونقوم بفرده على سطح ٍمرشوشٍ عليه القليل من الدقيق، باستخدام عصا الفرد مع الاستمرار بالفرد إلى أن نحصل على عجينة دائرية ذات سمك رفيع.
- بعد الفرد نضع مقلاةٌ دائريّة الشكل ذات حجمٍ متوسّط على النار، وتُترك حتى تسخن جيداً، بعد ذلك نضع العجينة على المقلاة.
وعندما تأخذ اللون الذهبي من جهة تُقلّب للجهة الأخرى.
- إذا كانت كمية الخبز كثيرة، فمن الممكن أن نلفها بقطعة قماش نظيفة، وذلك للحفاظ عليها من الجفاف.
- نكرر عملية التسوية حتّى ننهي كل الكميّة بشكل كامل، وبذلك يكون خبز التورتيلا جاهزاً للاستخدام.
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