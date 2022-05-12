حتي لو عمرك 70.. كنز ثمين في منزلك ضعيه على التجاعيد ستختفي فورا وجهك ابيض خالي من البقع والحبوب

تعتبر التجاعيد وخطوط الوجه من الأمور المقلقة لدى الكثير من السيدات وخاصة فوق سن الخمسين حيث تسعى الكثير من السيدات والرجال للبحث عن أشهر أنواع الكولاجين والسيرم الغني بفيتامين سي المركز الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد حيث تسعى الكثير من السيدات لعمل جلسات البوتكس والفيلر والمعروفة بأنها غالية الثمن وتحتاج إلى كثير من الوقت ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بأقل الاسعار ودون الحاجة إلى أي تكاليف وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق الطبيعية لعمل الكولاجين في المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة ومتوفرة لدى كل سيدة في المنزل.

كنز ثمين في منزلك ضعيه على التجاعيد

هناك العديد من انواع الكولاجين والسيرم الذي يمكن عمله في المنزل وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد خلال أيام قليلة.

المكونات المطلوبة

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بياض بيض.

ملعقة صغيرة من لبان الدكر.

نصف ملعقة من الليمون.

ملعقة من فيتامين ه سيلينوم.

طريقة التحضير