نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتي لو عمرك 70.. كنز ثمين في منزلك ضعيه على التجاعيد ستختفي فورا وجهك ابيض خالي من البقع والحبوب في المقال التالي
تعتبر التجاعيد وخطوط الوجه من الأمور المقلقة لدى الكثير من السيدات وخاصة فوق سن الخمسين حيث تسعى الكثير من السيدات والرجال للبحث عن أشهر أنواع الكولاجين والسيرم الغني بفيتامين سي المركز الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من الخطوط والتجاعيد حيث تسعى الكثير من السيدات لعمل جلسات البوتكس والفيلر والمعروفة بأنها غالية الثمن وتحتاج إلى كثير من الوقت ولكن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بأقل الاسعار ودون الحاجة إلى أي تكاليف وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الطرق الطبيعية لعمل الكولاجين في المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة ومتوفرة لدى كل سيدة في المنزل.
كنز ثمين في منزلك ضعيه على التجاعيد
هناك العديد من انواع الكولاجين والسيرم الذي يمكن عمله في المنزل وسوف نتناول خلال هذا المقال أهم الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد خلال أيام قليلة.
المكونات المطلوبة
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- بياض بيض.
- ملعقة صغيرة من لبان الدكر.
- نصف ملعقة من الليمون.
- ملعقة من فيتامين ه سيلينوم.
طريقة التحضير
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في إناء ونضيف ليها بياض البيض مع التقليب الجيد.
- نقوم بإحضار لبان الدكر ونقوم بنقعه ثم نغسله جيدًا.
- نقوم بطحن لبان الدكر ونقوم بوضع ملعقة واحدة إلى باقي المكونات السابقة ونقلبها جيدًا.
- نقوم بإضافة نصف ملعقة من الليمون إلى المكونات السابقة.
- نحضر كبسولة من فيتامين سي ونضيفها إلى المكونات مع التقليب الجيد.
- نغسل الوجه جيدًا ونضع تلك الكولاجين الطبيعي على البشرة قبل النوم.
- يمكن استخدام هذا المكون الطبيعي على البشرة باستمرار يوميًا حيث يساعد هذا الخليط على التخلص من التجاعيد وشد البشرة والقضاء على خطوط الوجه المزعجة.
- خلال شهر واحد بعد استعمال هذا الكولاجين سنلاحظ فرق واضح ونضارة مميزة بعد استخدام تلك المكونات السحرية.
- يجب عمل اختبار حساسية من تلك المكونات قبل استخدامها مباشرة على البشرة عن طريق وضع كمية قليلة على البشرة فإذا نتج أي حساسية او التهاب يجب التوقف عن استخدام تلك الكولاجين الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتي لو عمرك 70.. كنز ثمين في منزلك ضعيه على التجاعيد ستختفي فورا وجهك ابيض خالي من البقع والحبوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.