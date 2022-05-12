نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة سحرية ضيفيها على الكبدة المستوردة المجمدة وحوليها الي كبدة بلدي طازة في دقائق ريحة وطعم جنان في المقال التالي
تكون الكبدة من الأطعمة الشهية جدا واللذيذة والتي يحبها الكثير إلى جانب أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا والمعادن مثل الحديد فهي تستخدم في علاج الأنيميا وفقر الدم لذلك فهي مهمة جدا ونظرا لارتفاع الأسعار فنجد بأن شراء الكبدة الطازجة يكون غالي الثمن لذلك يتجه الكثير من الناس إلى شراء الكبدة المجمدة والتي يكون سعرها أقل وذلك لأن تجميد الكبدة يؤدي إلى حدوث تغيير في أنسجة الكبدة ويؤدي إلى تغيير طعمها مما يجعلها تساعد في انتشار البكتيريا والجراثيم داخل المعدة مما يؤثر على صحة الإنسان ولكن استطعنا أن نجد حل لهذه الكبدة المجمدة ونجعلها مثل الطازجة مع إضافة ملعقة واحدة من الملح فيستطيع الملح أن يجعلها طازجة كما كانت في السابق وسوف نوضح طريقة تحويلها وأهم فوائدها من خلال هذا المقال.
طريقة تحويل الكبدة إلى طازجة
يقوم كثير من الأشخاص بشراء الكبدة المجمدة وسوف نوضح طريقة تحويلها إلى طازجة من خلال الأسطر القادمة..
المكونات:
- ملعقة ملح.
- ملعقة خل.
- لتر ماء.
طريقة التحضير:
- نضع الماء في وعاء ونضع به ملعقة الملح والخل ونقوم بتذويبهم جيدا.
- نحضر الكبدة ونضعها في الخليط حتى تفكك تماما وتصبح مثل الطازجة.
طريقة ثانية لتحويل الكبدة إلى طازجة
أن تحويل الكبدة إلى طازجة من الأمور المهمة لأنها تفرق كثيرا في الطعم وسوف نوضح طريقة تحويلها من خلال النقاط التالية..
- فلفل أسود.
- خل.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط جميع المكونات سويا ثم نضع الكبدة
- بها ونقوم بفركها جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق وسوف نلاحظ تحولها إلى كبدة بلدي وتخلصنا أيضا من الزفارة.
طريقة طهو الكبدة
بعد أن قمنا بتحويل الكبدة من مجمدة إلى طازجة سوف نتعرف على طريقة طهوها من خلال النقاط التالية..
المكونات:
- كيلو كبدة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة سمنة.
طريقة التحضير:
- نحضر الكبدة ونقوم بغسلها بالخل والملح جيدا.
- نقطع الكبدة قطع صغيرة ونحضر طاسة ونضعها على النار.
- نضع السمن في الطاسة ونقوم بتهدئة النار .
- نضع الكبدة في الطاسة ونقلبها بين الحين والأخر وعند الانتهاء نضع عليها رشة الملح والفلفل وتقدم وبالهناء والشفاء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة سحرية ضيفيها على الكبدة المستوردة المجمدة وحوليها الي كبدة بلدي طازة في دقائق ريحة وطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.