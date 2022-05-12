ملعقة سحرية ضيفيها على الكبدة المستوردة المجمدة وحوليها الي كبدة بلدي طازة في دقائق ريحة وطعم جنان

تكون الكبدة من الأطعمة الشهية جدا واللذيذة والتي يحبها الكثير إلى جانب أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا والمعادن مثل الحديد فهي تستخدم في علاج الأنيميا وفقر الدم لذلك فهي مهمة جدا ونظرا لارتفاع الأسعار فنجد بأن شراء الكبدة الطازجة يكون غالي الثمن لذلك يتجه الكثير من الناس إلى شراء الكبدة المجمدة والتي يكون سعرها أقل وذلك لأن تجميد الكبدة يؤدي إلى حدوث تغيير في أنسجة الكبدة ويؤدي إلى تغيير طعمها مما يجعلها تساعد في انتشار البكتيريا والجراثيم داخل المعدة مما يؤثر على صحة الإنسان ولكن استطعنا أن نجد حل لهذه الكبدة المجمدة ونجعلها مثل الطازجة مع إضافة ملعقة واحدة من الملح فيستطيع الملح أن يجعلها طازجة كما كانت في السابق وسوف نوضح طريقة تحويلها وأهم فوائدها من خلال هذا المقال.

طريقة تحويل الكبدة إلى طازجة

يقوم كثير من الأشخاص بشراء الكبدة المجمدة وسوف نوضح طريقة تحويلها إلى طازجة من خلال الأسطر القادمة..

المكونات:

ملعقة ملح.

ملعقة خل.

لتر ماء.

طريقة التحضير:

نضع الماء في وعاء ونضع به ملعقة الملح والخل ونقوم بتذويبهم جيدا.

نحضر الكبدة ونضعها في الخليط حتى تفكك تماما وتصبح مثل الطازجة.

طريقة ثانية لتحويل الكبدة إلى طازجة

أن تحويل الكبدة إلى طازجة من الأمور المهمة لأنها تفرق كثيرا في الطعم وسوف نوضح طريقة تحويلها من خلال النقاط التالية..

فلفل أسود.

خل.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات سويا ثم نضع الكبدة

بها ونقوم بفركها جيدا ونتركها لمدة عشر دقائق وسوف نلاحظ تحولها إلى كبدة بلدي وتخلصنا أيضا من الزفارة.

طريقة طهو الكبدة

بعد أن قمنا بتحويل الكبدة من مجمدة إلى طازجة سوف نتعرف على طريقة طهوها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كيلو كبدة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة سمنة.

طريقة التحضير: