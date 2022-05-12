نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم كل النساء.. زيت الزيتون مع الموز معجزة ربانية هيغيرلك حياتك وهيرجعك شبابك من تاني وتحدي !! في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات للحصول على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد وخطوط الوجه والاسمرار الحادث نتيجة لحروق الشمس ويقيمون بشراء الكريمات ومستحضرات التجميل ولكن هناك بعض الوصفات السحرية التي يجهلها البعض والتي تعمل على تبييض الوجه والحصول على ترطيب سحري وسوف نوضح خلال هذا المقال أهم الوصفات السحرية التي تساعد في تبييض الوجه وتوحيد لون البشرة بدون الحاجة للتقشير أو شراء كريمات أو أي مستحضرات من الخارج ومن أهم تلك الوصفات زيت الزيتون الذي يعتبر من أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب الوجه والجسم والموز الذي يعتبر من أهم المكونات الطبيعية التي تمنح البشرة والجسم إشراق مميز وسوف نتناول طريقة تحضيرهما معًا بأقل المقادير وأسهل المكونات.
طريقة تحضير زيت الزيتون مع الموز
يعتبر كل من زيت الزيتون والموز من المواد الطبيعية القوية التي تجعل الوجه في نقاء وصفاء حيث يحتويان تلك المكونين على بعض المواد المضادة للأكسدة وسنتناول طريقة تحضيرهما خلال تلك السطور.
المكونات
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الجليسرين.
- حبة واحدة من الموز.
- قطرات من الماء.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء ونضع به ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الاصلي.
- نضيف لزيت الزيتون موزة واحدة بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة يتم هرسها حتى تمتزج جيدًا بزيت الزيتون.
- نضيف ملعقة من الجليسرين إلى تلك المكونات مع التقليب الجيد.
- نضيف قطرات من الماء مع التقليب وفائدة الماء هنا حتى يسهل عملية المزج.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا ونضع هذا الخليط على الوجه وننتظر حوالي ١٠ دقائق.
- نقوم بشطف الوجه جيدًا وتجفيفه يمكن تكرار هذا المكون مرتين في الاسبوع.
تأثير زيت الزيتون والموز على البشرة والجسم
يحتوي زيت الزيتون والموز على بعض المواد المرطبة والمضادة للالتهاب وسنتناول تلك السطور اهم زيت الزيتون والموز
- يساعد زيت الزيتون والموز على تفتيح لون البشرة.
- يساعد كل منهما على التخلص من خطوط الوجه وعلامات الإجهاد والأرق.
- يساعد زيت الزيتون والموز على تفتيح الجسم والمناطق الداكنة.
- لهما دور قوي وفعال في التخلص من التجاعيد حيث يحتويان على كولاجين طبيعي يعمل على شد البشرة.
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