شيبسي البيت مثل الجاهز بالضبط.. يلا بسرعة اعمليه بأسهل طريقة وفرحي الأولاد

شيبسي البيت مثل الجاهز بالضبط، وهو الأمر الذي يشغل بال وفكر كثير من الأمهات، حيث أن الأولاد دائما ما يطلبون الشيبسي الجاهز، والذي دائما ما يكون بينه وبين إنتاجه مسافة زمنية طويلة بعض الشئ، مما يجعل المواد الحافظة تنال من صحة أولادنا، وأطفالنا، كما أن الشيبسي الجاهز هذه الأيام يستهلك كثيرا من ميزانية البيت، ويعتبر الشيبسي بشكل عام من أطعم المقبلات والمسليات، ولا يمكن نسيانه أبدا من قبل أولادنا وأطفالنا، ولهذا سوف نتناول طريقة عمل الشيبسي البيتي مثل الجاهز بالضبط، و أيضا بنكهات وأطعمة متنوعة.

شيبسي البيت بطعم الكاتشب مثل الجاهز بالضبط

أولاً: المقادير والمكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من الخل .

. 1 ملعقة صغيرة من الملح، أو بحسب الطلب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

. ملعقتين كبيرتين من الكاتشب.

4 حبات بطاطس ذات حجم متوسط، ونقطعهم شرائح.

ثانياً: طريقة العمل

في بداية الأمر وقبل كل شئ، يجب خلط شرائح البطاطس مع الكاتشب بشكل جيد، ثم نتركهم لمدة ربع ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بخلط باقي المقادير، والمكونات من البطاطس المخلوطة بالكاتشب. ونتركهم مدة ربع ساعة على الأقل أيضا، وبعدها نقوم بتصفية البطاطس ونجهز المقلاة ذات الزيت الغزير، ونقوم بقلي البطاطس حتى تنضج وتحمر، وتكون مقرمشة. وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشيبسي بطعم الطماطم

أولاً: المقادير والمكونات المطلوبة

كوب من عصير الطماطم .

. ملعقة خل.

ملعقة ملح.

3 حبات بطاطس، ونقطعهم شرائح.

ملعقة فلفل أسود.

طريقة العمل والتحضير

في البداية نقوم بخلط جميع المكونات من خل وملح وعصير الطماطم، والفلفل الأسود مع بعضهم البعض. وبعدها نضع هذا الخليط في وعاء ونضع عليه شرائح البطاطس، ونتركه مدة نصف ساعة على الأقل.

نضع البطاطس بعد تصفيتها في مقلاة بها زيت غزير بعد تسخينه جيداً. ثم نقوم بقلي البطاطس، ثم نخرجها حتى تبرد، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشيبسي في البيت بطعم الملح والخل

أولاً: المقادير والمكونات المطلوبة

ملعقة صغيرة من الخل.

1 ملعقة صغيرة فقط من الفلفل الأسود.

عدد 2جبة بطاطس متوسطة الحجم، ونقطعها شرائح.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة العمل والتحضير