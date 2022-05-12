لصبغة تدوم طويلاً.. اصبغي شعرك بالقهوة والكاكاو باللون البني بدون مواد كيميائية

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو من أفضل أقوى الصبغات الطبيعية للشعر للحصول على درجة لون الشعر البني الساحرة التي ترغب فيها كل فتاة، بل أنها تعد من أهم الوصفات المجربة من القهوة وبودرة الكاكاو لتغيير لون الشعر الأسود إلى اللون البني الداكن الذي يتميز بنعومة طلالته وقوته الجذابة في لفت الأنظار، ومن خلال النص التالي سوف نشارك معكم طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بعدة وصفات مختلفة للحصول على درجة اللون البني الرائعة التي تتناسب مع كافة درجات البشرة.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو

يمكن صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو باللون البني السحري بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات الصبغة

كوبان من القهوة المحضرة سابقاً والتي تم تصفيتها.

أربعة ملاعق كبيرة من دقيق النشا.

ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو الناعمة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من القهوة سريعة الذوبان.

كيس وقبعة من البلاستيك.

خطوات تحضير الصبغة

تحضير بوله متوسطة الحجم ويمزج فيها دقيق النشا مع بودرة الكاكاو والقهوة سريعة الذوبان.

تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف إليها كوبان القهوة المطبوخة، ثم تمزج القهوة مع الخليط جيداً.

تقسيم الشعر إلى عدة أجزاء متساوية، ثم يتم فرد مكونات الصبغة على الشعر بالكامل.

ترك الصبغة على الشعر لمدة ثلاثة ساعات ويغطى الشعر بالقبعة البلاستيكية.

غسل الشعر من آثار الصبغة بالماء الفاتر والبلسم.

تجفف خصلات الشعر بالمجفف الكهربائي ثم يتم إضافة القليل من السيروم.

من الأفضل أن تكرر هذه الصبغة مرة كل أسبوع للحصول على درجة لون الشعر البني المطلوبة.

صبغ الشعر الأبيض بالقهوة والكاكاو

كما يمكن التخلص من الشيب والشعر الأبيض من خلال صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو من خلال الخطوات التالية: