الاطعمة الغنية بالكولاجين للحفاظ على شباب وصحة البشرة

الكولاجين عنصر مهم للصحة ، الاطعمة الغنية بالكولاجين ممكن تعمل المعجزات مش بس لبشرتك وشعرك ولكن كمان لعضلاتك ومفاصلك ، ولكن قبل ما تبدأي تمشي على نظام غذائي غني بالكولاجين ، او تاخدي مكملات الكولاجين الغذائية ، انتي محتاجة تعرفي الكولاجين بيعمل ايه في جسمك ، والاطعمة اللي المفروض تاكليها لزيادة الكولاجين ، وده كله هنعرفه النهاردة من خلال المقال بتاعنا.

حقائق عن حمية الكولاجين:

– حمية الكولاجين هي طريقة لتناول الطعام اللي بتعتمد على التقليل من السكر وزيادة الاطعمة الغنية بالكولاجين ، او مكملات الكولاجين الغذائية ، او الاطعمة اللي بتعزز قدرة الجسم على انتاج الكولاجين.

– الكولاجين بيكون موجود بشكل طبيعي في اجزاء من الحيوانات ، زي الفراخ, اللحوم, الاسماك, ومنتجات الالبان.

– الجسم بيصنع الكولاجين من نفسه من خلال سلسلة معقدة من العمليات اللي بتشمل الاحماض الامينية, النحاس, الزنك, وفيتامين سي.

– مع التقدم في العمر ، بينخفض انتاج الكولاجين في الجسم ، وحمية الكولاجين في الحالة دي ممكن ساعد في عكس بعض علامات الشيخوخة.

– حقن الكولاجين ومكملات الكولاجين الغذائية ممكن تبقى جزء من حمية الكولاجين مع الاكل.

لكن في حالة لو مش عايزة مكملات غذائية او حقن كولاجين وعايزة تزودي الكولاجين بشكل طبيعي ، تقدري تعملي ده من خلال الاكل الصحيح ، تعالوا نشوف في السطور الجايه الاطعمة الصحية والاعشاب الغنية بالكولاجين.

الاطعمة الغنية بالكولاجين:

– اللحم البقري:

اللحم البقري يعتبر واحد من افضل مصادر الاحماض الامينية ، وهي تعتبر الاحماض الاساسية للانسجة الضامة ، واللحم البقري يعتبر كمان مصدر طبيعي للكولاجين.

– السمك مع الجلد:

الجلد اللي موجود في الاسماك ، خصوصا اسماك البحر ، غني بالكولاجين ، وبصرف النظر عن ده ، الاسماك تعتبر مصدر كبير لاحماض الاوميجا 3 الدهنية ، واللي بتساعد على تعزيز صحة الجلد.

– الفراخ:

الفراخ تعتبر كمان واحدة من مصادر الكولاجين ، وبشكل خاص رقبة الفرخة والغضاريف تعتبر مصدار جيدة جدا للكولاجين.

– البيض:

البيض يعتبر طريقة صحية جدا لدمج البروتينات الصحية في نظامك الغذائي لانها بتحتوي على الاحماض الامينية اللي بتصنع الكولاجين.

– شوربة العضم:

شوربة العضم بتتعمل عن طريق غلي العضم والانسجة الضامة من لحم البقر, لحم الغزال, الفراخ, الديك الرومي لفترة طويلة على النار ، عملية الطبخ البطيئة دي بتساعد على سحب الكولاجين من العضم وبينزل كله في الشوربة.

اطعمة بتزود انتاج الكولاجين:

من الواضح ان في نقص في الاطعمة الغنية بالكولاجين لان معظم المصادر الطبيعية بتعتمد على الحيوانات ، وبما انه الجسم هو ممكن ينتج الكولاجين لوحده ، تقدري تاكلي المكونات اللي ممكن جسمك يستخدمها كمواد خام لبناء الكولاجين ، والتركيز على العناصر الغذائية الاساسية لنمو الكولاجين والحفاظ عليه.

– فيتامين سي:

الجسم ميقدرش ينتج فيتامين سي لوحده بشكل طبيعي ، عشان كده مهم تدخلي في نظامك الغذائي الاطعمة اللي بتحتوي على فيتامين سي ، لان الجسم بيستخدم فيتامين سي لانتاج الكولاجين.

ومن الاطعمة الغنية بفيتامين سي الفلفل الاحمر والاخضر, الفواكة الحمضية, التوت, التوت الاسود, البروكلي, براعم بروكسل, البطاطس.

– الزنك:

الزنك بيلعب دور مهم في نمو العظام والحفاظ عليها ، والزنك كمان بيلعب دور في تكوين الكولاجين في الجسم ، والدراسات اظهرت ان الزنك بيزود من اداء الخلايا المسؤولة عن انتاج الكولاجين في انسجة العضم.

من الاطعمة الغنية بالزنك ، اللحوم, المحار, الحمص, المكسرات, الحبوب المدعمة, الخبز, ومنتجات الالبان.

– النحاس:

الجسم محتاج لزيادة النحاس لزيادة انتاج الكولاجين لانه بيلعب دور حيوي في تطوير الانسجة الضامة وصيانتها ، الايلاستين (هو بروتين بيضيف مرونة على الانسجة الضامة في الجلد) ، والكولاجين ممكن انه يشكل روابط وانتاجه يزيد بفضل توفر النحاس في الجسم.

الاطعمة الغنية بالنحاس ، المكسرات, الخوخ, الخضروات الورقية اللي لونها اخضر غامق, البطاطس, الفلفل الاسود, المحار, واللحوم العضوية زي الكبدة, الكلاوي.

– احماض الاوميجا 3 الدهنية:

الدراسات اثبتت ان الاوميجا 3 ممكن انها تزود من تكوين الكولاجين الليفي (الخلايا اللي بتصنع الانسجة الضامة).

الاطعمة الغنية بالاوميجا 3 ، بذور الكتان, بذور عباد الشمس, بذور الشيا, الجوز, براعم بروكسل, اللفت, السبانخ, والاسماك الدهنية زي الماكريل, السردين, السلمون.

– مضادات الاكسدة:

مضادات الاكسدة مش بتصنع الكولاجين بشكل مباشر ، لكن هي مهمة جدا للبشرة ، لان الجذور الحرة في بشرتك مسؤولة عن فقدان الكولاجين ، ومضادات الاكسدة تعتبر هي منظفات الجذور الحرة وبتحمي الكولاجين في بشرتك من التلف المفرط.

الاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة ، الشوكولاتة الغامقة, الفاصوليا, التوت, اللفت, السبانخ, الكرنب الاحمر, البصل, الخوخ, المشمش, البروكلي, الشاي الاخضر ، وغيرها كتير من الاكلات اللي تعتبر من مضادات الاكسدة.

ايه اللي هيحصل للجسم لو الكولاجين منخفض:

من بداية اوائل العشرينات بيبدأ الجسم بالفعل يفقد الكولاجين ، ولما توصلي للاربعينات ، تقدري تتوقعي خسارة بنسبة واحد في المية في الكولاجين كل سنة ، وببداية سن التمانين ، جسمك بينتج كولاجين اقل بنسبة 75% من اللي كان بينتجه في سن الشباب ، وبالاضافة للعمر ، في عوامل تانية ممكن تأدي لفقدان الكولاجين ، زي الجذور الحرة, التدخين, الامراض, النظام الغذائي الخالي من المغذيات.

ومن اعراض انخفاض مستويات الكولاجين في الجسم:

– شيخوخة الجلد:

فقدان الكولاجين بيأدي لفقدان بشرتك لمرونتها وثباتها وحمايتها من التآكل الطبيعي, التجاعيد, الخطوط العميقة, ترهلات الجلد ، اللي هيكون معرض اكتر للتلف من الملوثات والاشعة فوق البنفسجية ، ودي كلها تعتبر بعض العلامات اللي بتدل على فقدان بشرتك للكولاجين.

– الم المفاصل:

الغضروف في جسمك بيتكون من النوع التاني من الكولاجين ، والغضاريف وظيفتها انها بتساعد العضم على الانزلاق فوق بعضه من غير احتكاك ، ومع فقدان الكولاجين الغضاريف دي بتتآكل وبتأدي لهشاشة العظام ، والمفاصل المتيبسة, الاوجاع, التورم هي من اكتر اعراض التهاب المفاصل شيوعا.

– ضعف العظام:

قوة وبنية العضم بيعتمدوا بشكل كبير على الكولاجين ، اللي بيمثل اكتر من 80% من البروتينات الموجودة فيها ، ونقدر نقول ان العظام الضعيفة والهشة المعرضة اكتر للاصابات والكسور مرتبطة بفقدان الكولاجين في الانسجة الضامة في عضمك ، وفي دراسة تانية ان فقدان الكولاجين مسؤول عن هشاشة العظام.

– تصلب الاربطة والاوتار:

الاوتار في جسمك بتربط بين عضمك وعضلاتك ، وفي حين ان الاربطة بتربط عضمك ، الاوتار والاربطة بيتكونوا من انسجة ضامة بتحتوي على الكولاجين ولو فقدت نسبة كبيرة منه ، هتواجهي مشاكل في الحركة والتصلب.

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