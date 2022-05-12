ب كوب لبن واحد بس هتعملى كيكة الحليب الهشه القطنية بمكونات اقتصادية مفيدة وصحية لأولادك

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كيكة الحليب الهشه القطنية بمكونات اقتصادية، من أفضل أنواع الكيكة التي يمكنك صنعها بسيطة التحضير وتحتوي على مكونات مفيدة هي كيكة الحليب الهشة، يمكنك تقديمها لأطفالك بين الوجبات حتى لا يشعرون بالجوع، تناوليها في الصباح الباكر بجانب كوب من الشاي كوجبة صباحية ليك، حتي تصلح للتناول بين الوجبات كسنك أو تقديمهنا للضيوف بجانب مشروب ساخن، كل ما تحتاجين له هو تحضير مكوناتها لصنع أطيب كيكة حليب هشة لذيذة. كيكة الحليب الهشه القطنية بمكونات اقتصادية سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل كيكة الحليب الهشة القطنية بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة مكونات عمل كيكة الحليب كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة ذو درجة حرارة عادية.

3 بيضات.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة تحضير كيكة الحليب في وعاء كبير الحجم قومي بوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر وقلبي المكونات معًا واتركيها على جنب.

في وعاء أخر قومي بوضع الزبدة والسكر وقلبيهما معًا جيدًا أولًا قبل وضع أي مكون أخر.

ضيفي لهما بالتدريج البيض والفانليا.

ضيفى الخليط الجاف خليط الدقيق بعد البيض بالتدريج.

بعد التأكد من ذوبان الدقيق بالكامل وامتزاجه الخليط اضيفي الحليب بالتدريج.

خلال تلك الخطوات قومي بتشغيل الفرن على أعلى درجة حرارة لديك.

أحضري الصينية وادهنيها بالزيت وضعي بها خليط الكيكة المحضر.

تترك في الفرن حتى تنضج ولا تحتاج أكثر من 40 دقيقة.

تخرج بعد ذلك كيكة الحليب من الفرن واقلبيها في طبق التقديم. كيكة الحليب الاقتصادية الهشة طريقة اخري لعمل كيكة الحليب بطريقة اقتصادية مكونات عمل كيكة الحليب كوب ونصف من الدقيق.

رشه بيكربونات صودا.

كوب سكر ناعم.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ملعقة فانيليا.

3 بيضات.

كوب حليب.

نصف كوب من الزبدة. طريقة تحضير كيكة الحليب ضع إناء على النار ونضيف له الحليب والزبدة.

تترك حتى تذوب الزبدة مع الحليب وضيفي بعد ذلك الحليب للخلاط.

يضاف له بعد ذلك البيض والفانليا ويترك الخلاط حتى تتجانس المكونات معًا.

ضيفي السكر وظلي في تشغيل الخلاط حتي ذوبان السكر بالكامل.

في وعاء خارجي قومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات الصودا والملح.

قلب المكونات الجافة نضيف له المكونات السائلة التي بالخلاط تدريجًا.

بعد أمتزاج المكونات معًا جيدًا ضيف الخليط لصينية مدهونة بالزيت.

توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة عالية، يفضل أن يكون مسخن مسبقًا. عمر شويل - جدة ب كوب لبن واحد بس هتعملى كيكة الحليب الهشه القطنية بمكونات اقتصادية مفيدة وصحية لأولادك - ثقفني

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