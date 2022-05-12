أقوي أنواع الزيوت لخفض الكوليسترول وكفاءته تفوق زيت الزيتون

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نعلم جميعا فوائد زيت الزيتون والتي منها خفض نسبة الكوليسترول ولا يعلم الكثير أن هناك منافس قوي لزيت الزيتون يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وهو زيت السمسم ونبات السمسم معروف منذ القدم ويتم استخدام البذور أو الزيت أو الجذور فيه ولكن استخدام الجذور أقل شيوعا وتحتوي بذور السمسم علي البروتينات والألياف والفيتامينات وبعض المعادن ونتحدث هنا عن فوائد زيت السمسم وكيفية تحضير زيت السمسم بطريقة بسيطة وننصح دائما بالاعتدال في تناول الأشياء وعدم الإسراف . فوائد مذهلة لزيت السمسم الوقاية من أمراض القلب نظرا لأنه غني بالأوميجا 3 والأوميجا 6 .

خفض نسبة الكوليسترول الضار فقد أثبتت الدراسات أن زيت السمسم يؤثر بنسبة كبيرة علي الكوليسترول الضار حتي أكثر من زيت الزيتون .

مضاد للالتهاب وضيق الشرايين حيث كان يستخدم منذ القدم في علاج حالات تصلب الشرايين .

يخفف من التعرض لأمراض السكري .

يحتوي علي مواد تحمي المعدة ويحسن الهضم ويقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون . فوائد زيت السمسم للبشرة والشعر يقلل من التجاعيد ويزيد من نضارة البشرة .

يمنح الشعر لون داكن لذلك فهو علاج فعال للشعر الأبيض والشيب المبكر .

يستطيع التغلغل داخل فروة الرأس بسهولة وينشط الدورة الدموية مما يعزز من نمو الشعر .

يقلل من تساقط الشعر ويحميه من الجفاف .

علاج قشرة الشعر عن طريق تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من الزيت وتركه فترة علي الشعر ثم غسل الشعر جيدا .

يمنح الشعر لمعان جميل جدا . تحضير زيت السمسم نحضر كمية من بذور السمسم مثلا مقدار نصف كيلو .

ننظف السمسم وننقيه ونغسله ثم نجففه بأشعة الشمس .

نضعه فوق النار مع التقليب لمدة 2 دقيقة .

نقوم بطحن بذور السمسم في المطحنة الكهربية حتي تتحول إلي عجينة لينة .

نضع ملعقة من هذا العجينة في طبق ونضع عليها ملعقة ماء ونقلب ونخلطهم جيدا مع التدليك باليد ونكرر هذه العملية حتي ننهي الكمية الموجودة ونستمر في التدليك حتي يبدأ ظهور الزيت .

نستمر بالتدليك والدعك حتي نحصل علي أكبر كمية ممكنة من الزيت .

بواسطة قطعة قماش نظيفة نصفي الزيت ونضعه في زجاجة نظيفة للاستخدام .

العجينة المتبقية بعد استخلاص الزيت يمكن استخدامها كبلسم للشعر أو لعمل قناع للوجه لأنها غنية بالكثير من العناصر الرئيسية . عمر شويل - جدة أقوي أنواع الزيوت لخفض الكوليسترول وكفاءته تفوق زيت الزيتون - ثقفني

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