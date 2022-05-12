أفضل الأطعمة التي تعمل على زيادة نسبة الطول وخاصة عند الأطفال...تعرفي عليها

أفضل الأطعمة التي تعمل على زيادة نسبة الطول وخاصة عند الأطفال، يوجد الكثير من الأطعمة التي تمنح زيادة في الطول وتقوي عضلاتك وتحفظ النمو الذي يكون مسؤول عن الطول في جسم الإنسان، لذلك اهتم بتناول هذه الأطعمة حتى تمنحك طول أطول من طولك الطبيعي مع الاستمرار على الرياضة.

أفضل الأطعمة التي تعمل على زيادة نسبة الطول

يوحد مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة الطول ومنها

اللفت

حيث أن يكون اللفت يحتوي على الكثير من الهرمونات التى تزيد من مستويات هرمونات النمو بشكل فعال.

لذلك يجب عليك الإكثار من تناول اللفت بشكل كبير حتى يزيد من طول جسمك.

أيضا يحتوي اللفت على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف الكثيرة التي تحفز هرمون النمو.

البيض

يكون البيض غنى بالكثير من البروتينات التي تحفز هرمون النمو بشكل كبير وسريع للغاية.

حيث أن تناول البيض بشكل مستمر يوميًا يزيد من طول القامة بشكل صحي وكذلك يزود الجسم بمقدار البروتين الذي يحتاجه.

سبانخ

تكون السبانخ الغذاء الذهبي للأطفال والمراهقين يقوي المناعة، يزيد الطول، لأن السبانخ تكون غني بالحديد والكالسيوم.

فاكهة

العديد من الفواكه مثل المانجو والخوخ غنية بفيتامين أ، والعديد من هذه الفاكهة يمكن أن تحافظ على شكل الطفل أو المراهق، ناهيك عن أن هذه الفاكهة تعزز مناعة الجسم وتبني عظام قوية.

الدجاج

يعتبر الدجاج مصدرًا رائعًا للبروتين، مما يساعد على تعزيز النمو وزيادة طول الجسم.

الجزر

الجزر غني بفيتامين أ الذي يحفز عملية النمو ويساعد على زيادة الطول.

حليب

الحليب مصدر غني بالكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام وزيادة الطول.

استمر في تناول الحليب كل يوم وخاصة في الصباح كوب من الحليب ضروري لصحة الجسم.

البقوليات