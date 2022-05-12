ب ٢ بيضة وكوب دقيق.. حضري كيكة المقلاة السائلة السريعة هشة وخفيفة جدا زي المحلات بالظبط

يعشق الكثير منا الكيكة فهي نوع من الحلويات الخفيفه لذيذ الطعم ويفضله الأطفال كثيرا ويتم تناوله في الصباح مع الشاي أو كتحلية بعد تناول الوجبات وتحرص ربات المنازل على عمله دائما وذلك لأنه ملي بالعناصر المغذية من البيض واللبن فانه يكون ملي بالكالسيوم والفيتامينات لذلك عملت كثير من الأمهات على تقديم جميع هذه العناصر في قالب الكيك المغذي إلى أطفالها وتبحث الكثير من ربات المنازل عن أسهل الطرق في أعداد الكيك لذلك سوف نقدم لكم اليوم عرض لعمل الكيكة ب ٢ بيض فقط إلى جانب عملها في المقلاة بدون فرن وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة

عندما نقوم بعمل قالب الكيك المغذي يمكن أن نقوم بعمله ب ٢ بيضه فقط وهذه الطريقة تكون صالحة جدا عندما تقوم ربة المنزل بأعداد قالب الكعك ولم تجد الكثير من البيض لعمله إلى جانب أنه يحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

٢ بيضة.

كوب دقيق.

بيكنج بودر.

فانيليا.

كوب حليب.

خل.

٢ ملعقة زيت.

٢ ملعقة سكر.

طريقة تحضير الكيك ب ٢ بيضة فقط

عندما نحضر الكيك السائلة في الطاسة لا تأخذ وقت أو مجهود إلى جانب مكوناتها البسيطة التي تتوفر في كل منزل وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..