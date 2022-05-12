لذيذة وموفرة.. كرات الكفته الاقتصاديه واعملي أحلي غدا بأقل تكاليف ومترهقيش الميزانية

بعد مرور شهر رمضان وفي ظل غلاء أسعار اللحوم والدجاج أرادت الأمهات عمل طرق مختلفة وبسيطة للكفتة، فنجد أن البحث عبر مؤشرات البحث بجوجل عن كرات الكفته الاقتصاديه قد زاد، لذلك نقدم لكم أفضل الطرق وابسطها وأقلها تكاليف من خلال السطور القادمة في المقال وذلك حتى لا تمنع أولادك من تناول البروتينات المفيدة للجسم.

كرات الكفته الاقتصاديه

بدلًا من عمل الكفتة باللحوم فقط يمكنك عملها بطريقة اقتصادية وسهلة، وذلك من أجل عمل كميات كبيرة منها تكفي عدد كبير من الأفراد، وذلك بالطريقة التالية:

مقادير الكفتة

عدد 4 حبات من البطاطس كبيرة الحجم.

كوب من اللحم المفروم.

عدد 2 حبة بصل متوسطة الحجم.

ملعقتان من زيت الذرة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من بهارات اللحم.

القليل من الزنجبيل البودر.

عدد 1 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

وعدد 1 كوب من دقيق البقسماط.

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة

قومي بوضع الزيت في طاسة على نار هادئة، وبعد أن تسخن قومي بوضع اللحم المفروم وقلبي حتى تتخلص من السوائل الموجودة بداخلها.

بعد ذلك قومي بتقطيع، أو فرم البصل فرمًا ناعمًا.

ثم ضعي البصل على اللحم المفروم، وأضيفي الفلفل الأسود والملح إلى المكونات وقلبي واتركي اللحم حتى ينضج.

بعد ذلك ضعي قدر على النار وبه كمية مناسبة من الماء وقشري البطاطس واغسليها جيدًا، ثم ضعيها حتى تصبح مسلوقة.

ثم أخرجي البطاطس من الماء وقومي بهرسها جيدًا.

بعد ذلك قومي بوضع الدقيق الأبيض على البطاطس.

ثم أضيفي بهارات اللحم والزنجبيل والقليل من الملح.

بعد ذلك قلبي المكونات جيدًا، ثم قومي بعمل كرات وضعي بها قطعة من اللحم المعصج، ثم شكليها على شكل أصابع.

ثم قومي بوضعها في البقسماط من جميع الجهات، ثم قومي بتسخين زيت غزير وضعي به الأصابع واتركيها حتى تصبح ذهبية.

بعد ذلك أكملي باقي الكمية وقدميها مع الأرز أو المكرونة والكاتشب.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل كرات الكفته الاقتصاديه، فقد عرضنا أسهل طريقة يمكنك اتباعها وعملها في المنزل بكل بساطة، فعليك تحضير المكونات واصنعيها فورًا، ونود أن نخبرك أنك يمكنك عملها في العزائم بجانب الطعام.