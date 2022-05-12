نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الاطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اضرار زيت الزيتون، يدخل زيت الزيتون في تحضير جميع أغلب وصفات الأطعمة والحلويات، كما يمكن استخدامه في القلي فهو يساعد على عدم امتصاص الأكلات للزيت، حيث يحتوي على فوائد صحية ممتازة، تساعد الجسم على علاج الكثير من الأمراض، كما يدخل في وصفات علاج مشاكل البشرة والشعر، فهو مكون ممتاز لترطيب البشرة وفرد الشعر الخشن، وكذلك يتناول بعض الأشخاص ملعقتين من زيت الزيتون على الريق لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك وسموم الجسم، ولكن على الرغم من فوائد زيت الزيتون الكثيرة إلا وأنه له بعض الأضرار السلبية على الجسم عند تناوله على الريق.

اضرار زيت الزيتون

تناول كمية محدودة من زيت على الريق أمر صحي ويفيد الجسم، وخاصة عند عدم ظهور آثار سلبية على الجسم بعد تناوله، ولكن الإفراط في تناوله على الريق وعلى الأطعمة بكثرة يسبب مشاكل جسدية كثيرة، حرصنا أن نوضحها حفاظاً على صحة الإنسان.

يزيد من نسبة الدهون المشبعة في الجسم

كثرة تناول زيت الزيتون على الريق يسبب زيادة نسبة الدهون المشبعة في الجسم، والتي تزيد من انسداد الشرايين واحتمالية الإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكتة الدماغية.

زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم

عند الإفراط في تناول زيت الزيتون على الريق قد يزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يزيد من انسداد الشرايين والأوعية الدموية التى تسبب الإصابة بالقلب والجلطات القلبية والدماغية.

يسبب هبوط حاد في مستوى سكر الدم

يلعب زيت الزيتون دور هام في تحسين مستوى السكر في الدم، ولكن تناوله بشكل كثير يسبب أحياناً إصابة مرضى السكري بهبوط حاد نتيجة انخفاض نسبة السكر في الدم.

انخفاض ضغط الدم عند مرضى ارتفاع ضغط الدم

قد يسبب تناول زيت الزيتون على الريق للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم إلى انخفاضه بشكل كبير، والإصابة بالدوخة والدوار وقد يصل الأمر إلى حالة الإغماء.

فوائد زيت الزيتون